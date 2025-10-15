Укр
Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники истории

Юрий Берендий
15 октября 2025, 15:11
108
В самом центре Киева археологи наткнулись на остатки разрушенного большевиками Богоявленского собора, где может быть могила одного из гетманов.
Богоявленский собор в Киеве - где находится могли Сагайдачного

О чем говорится в материале:

  • Что известно о Богоявленском соборе в Киеве
  • Что произошло с могилой Петра Сагайдачного
  • Что нашли под Киево-Могилянской академией

В самом сердце столицы археологи наткнулись на уникальную достопримечательность, которую скрывали под землей почти столетие - остатки Богоявленского собора, где, вероятно, покоится легендарный гетман Петр Конашевич-Сагайдачный. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, где могила Петра Сагайдачного.

Что находится под центром Киева

Во время обычного ремонта коммуникаций в 2010 году рабочие случайно наткнулись на древние остатки храма на территории Киево-Могилянской академии.

"Был ремонт трубы, которая повредилась, и рабочие вскрыли здесь. Здесь были такие траншеи", - рассказала доктор геологических наук Ксения Бондарь.

Исследование георадаром показало - под землей остались фрагменты колонн и древние изразцы.

"И это нас убедило, что на самом деле собор можно таки найти", - добавляет Бондарь.

Смотрите видео о том, что произошло с могилой Сагайдачного:

Где похоронили Сагайдачного

Именно в этом соборе был похоронен Петр Конашевич-Сагайдачный - один из величайших гетманов Украины.

"Когда Сагайдачный умер, преподаватели и студенты Киево-Могилянки читали стихотворение. И там описывалась жизнь Сагайдачного, в том числе и период обучения в Острожской академии", - отметил и.о. директора заповедника Острога Андрей Брижук.

Почему большевики уничтожили Богоявленский собор

Богоявленский собор, который был главным украшением Подола, был варварски разрушен в 1930-х годах.

"По моему убеждению, он потому и был уничтожен, что там как раз находилась могила Сагайдачного", - объясняет основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

Это не единичный случай, ведь по словам экспертов, российские власти неоднократно пытались стереть из истории символы украинской независимости. Так, сразу после аннексии Крыма оккупанты в первую очередь снесли памятник Сагайдачному в Симферополе.

"Петр Конашевич Сагайдачный - один из первых, кто показал миру, насколько слабое московское государство", - отмечает автор проекта "За кулисами" Карина Ожерельева.

Поиск захоронения Сагайдачного продолжается

Несмотря на разрушения, могила гетмана может сохраняться под землей. В 2022 году с помощью георадара, который проникает на глубину до восьми метров, ученые обнаружили остатки храма.

"Необыкновенно важная всеукраинская находка. Я сам спускался в этот раскоп, и ты прямо видишь стены этого Богоявленского собора", - делится Аким Галимов.

Сейчас храм официально получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия.

"Упоминания о том, что захоронение Сагайдачного, каменный склеп, информации о его перемещении нет. Поэтому верим, что мы найдем", - подчеркивает руководитель Центра консервации предметов археологии Татьяна Осинчук.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

История Украины





