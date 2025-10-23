Как сказать на украинском 'однофамилец' - языковеды назвали правильный ответ

Слово "однофамилец" является калькой из русского языка, но в украинском существует замечательные и правильные аналоги.

Как по-украински сказать "однофамилец" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

В Украине актуальной остается проблема языковых калек и суржика, которые часто употребляются по привычке. Одним из таких распространенных русизмов является слово "однофамилец", которого в украинском языке не существует.

Главред узнал, как правильно заменить слово "однофамилец".

Что не так со словом "однофамилец"

Русское слово "однофамилец" означает человека, который имеет такую же фамилию, как и кто-то другой. Из-за многолетнего влияния русского языка это слово часто ошибочно появляется и в украинской речи. Однако лингвисты отмечают, что это грубая языковая ошибка и калька с русского.

Какое слово употреблять правильно вместо "однофамилец"

По словам известного языковеда, доктора филологических наук Александра Пономарива, в украинском языке давно существует собственный аналог слова "однофамилец". Правильно говорить:

тезко - если речь идет о мужчине;

тезка - если обращаетесь к женщине.

В то же время, по словам автора TikTok-канала "НМТ по украинскому языку" Анны, ударение в слове "тезко" падает на последний слог. Поэтому правильно говорить "тезкО".

Смотрите видео о том, как правильно заменить слово "однофамилец":

Это слово употребляется не только тогда, когда совпадают имена, а так же и тогда, когда совпадают фамилии. Например:

"Они полные тезки - и фамилия, и имя одинаковые".

"Мой тезко живет в соседнем городе".

Какие есть другие украинские соответствия

Украинский язык богат и на другие варианты. На ресурсе "Словообразование" пользователи предлагают еще несколько хороших и уместных заменителей: супризвищник, супоридник, одноименко и однозванец.

О персоне: Александр Пономарив Александр Данилович Пономарив (1935-2022) - украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, один из самых известных популяризаторов украинского языка. Много лет работал преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заведующим кафедрой стилистики и языковой культуры Института журналистики КНУ. Автор многочисленных научных работ и популярных языковых советов, среди которых книги "Культура слова", "Украинское слово для всех и для каждого", "Стилистика современного украинского языка".

