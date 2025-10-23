Как сказать на украинском 'однофамилец' - языковеды назвали правильный ответ

Вы узнаете:
- Почему слово "однофамилец" является неправильным в украинском языке
- Какое слово нужно употреблять вместо "однофамилец"
- В каких случаях употребляется слово тезка/тезка
В Украине актуальной остается проблема языковых калек и суржика, которые часто употребляются по привычке. Одним из таких распространенных русизмов является слово "однофамилец", которого в украинском языке не существует.
Главред узнал, как правильно заменить слово "однофамилец".
Что не так со словом "однофамилец"
Русское слово "однофамилец" означает человека, который имеет такую же фамилию, как и кто-то другой. Из-за многолетнего влияния русского языка это слово часто ошибочно появляется и в украинской речи. Однако лингвисты отмечают, что это грубая языковая ошибка и калька с русского.
Какое слово употреблять правильно вместо "однофамилец"
По словам известного языковеда, доктора филологических наук Александра Пономарива, в украинском языке давно существует собственный аналог слова "однофамилец". Правильно говорить:
- тезко - если речь идет о мужчине;
- тезка - если обращаетесь к женщине.
В то же время, по словам автора TikTok-канала "НМТ по украинскому языку" Анны, ударение в слове "тезко" падает на последний слог. Поэтому правильно говорить "тезкО".
Смотрите видео о том, как правильно заменить слово "однофамилец":
@repetytorka.anna.... тезкО?♀️ вот так #укрмова#українськамова#11клас#10клас#нмт#нмтукрмова#репетитор#репетиторукраїнської#підготовкадонмт♬ оригинальный звук - НМТ по украинскому языку
Это слово употребляется не только тогда, когда совпадают имена, а так же и тогда, когда совпадают фамилии. Например:
- "Они полные тезки - и фамилия, и имя одинаковые".
- "Мой тезко живет в соседнем городе".
Какие есть другие украинские соответствия
Украинский язык богат и на другие варианты. На ресурсе "Словообразование" пользователи предлагают еще несколько хороших и уместных заменителей: супризвищник, супоридник, одноименко и однозванец.
О персоне: Александр Пономарив
Александр Данилович Пономарив (1935-2022) - украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, один из самых известных популяризаторов украинского языка. Много лет работал преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заведующим кафедрой стилистики и языковой культуры Института журналистики КНУ. Автор многочисленных научных работ и популярных языковых советов, среди которых книги "Культура слова", "Украинское слово для всех и для каждого", "Стилистика современного украинского языка".
