Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответ

Руслана Заклинская
23 октября 2025, 22:14
Слово "однофамилец" является калькой из русского языка, но в украинском существует замечательные и правильные аналоги.
В Украине актуальной остается проблема языковых калек и суржика, которые часто употребляются по привычке. Одним из таких распространенных русизмов является слово "однофамилец", которого в украинском языке не существует.

Главред узнал, как правильно заменить слово "однофамилец".

Что не так со словом "однофамилец"

Русское слово "однофамилец" означает человека, который имеет такую же фамилию, как и кто-то другой. Из-за многолетнего влияния русского языка это слово часто ошибочно появляется и в украинской речи. Однако лингвисты отмечают, что это грубая языковая ошибка и калька с русского.

Какое слово употреблять правильно вместо "однофамилец"

По словам известного языковеда, доктора филологических наук Александра Пономарива, в украинском языке давно существует собственный аналог слова "однофамилец". Правильно говорить:

  • тезко - если речь идет о мужчине;
  • тезка - если обращаетесь к женщине.

В то же время, по словам автора TikTok-канала "НМТ по украинскому языку" Анны, ударение в слове "тезко" падает на последний слог. Поэтому правильно говорить "тезкО".

Это слово употребляется не только тогда, когда совпадают имена, а так же и тогда, когда совпадают фамилии. Например:

  • "Они полные тезки - и фамилия, и имя одинаковые".
  • "Мой тезко живет в соседнем городе".

Какие есть другие украинские соответствия

Украинский язык богат и на другие варианты. На ресурсе "Словообразование" пользователи предлагают еще несколько хороших и уместных заменителей: супризвищник, супоридник, одноименко и однозванец.

О персоне: Александр Пономарив

Александр Данилович Пономарив (1935-2022) - украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, один из самых известных популяризаторов украинского языка. Много лет работал преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заведующим кафедрой стилистики и языковой культуры Института журналистики КНУ. Автор многочисленных научных работ и популярных языковых советов, среди которых книги "Культура слова", "Украинское слово для всех и для каждого", "Стилистика современного украинского языка".

украинский язык русский язык культура
Разбитое сердце: София Ротару опубликовала скорбное сообщение

