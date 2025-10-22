Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

"Пока" является калькой с русского.

Украинцы часто используют слово "пока" во время прощания - хотя оно является калькой с русского языка.

Языковед Мария Словолюб в своем видео на TikTok объяснила, что украинским аналогом является "па-па", но это - неофициальная форма.

Как прощаться правильно:

В деловом или формальном общении следует использовать такие фразы:

До побачення

До зустрічі

На все добре

Бувай / Бувайте здорові

Нехай щастить

Перед сном - "Спокойной ночи"

Эксперт также отметила, что правильная форма пожелания перед сном - "На добраніч", и это словосочетание пишется отдельно.

Мария Словолюб призывает обращать внимание на языковые привычки, ведь даже простое прощание - это часть языковой культуры. Выбирая украинские формулы, мы не только заботимся о чистоте языка, но и формируем собственную идентичность.

Как сказать на украинском "пока" - видео:

