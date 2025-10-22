Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

Из материала вы узнаете:
- "Пока" - это калька с русского
- Какие слова следует использовать в деловом общении
- Как правильно прощаться перед сном
Украинцы часто используют слово "пока" во время прощания - хотя оно является калькой с русского языка.
Языковед Мария Словолюб в своем видео на TikTok объяснила, что украинским аналогом является "па-па", но это - неофициальная форма.
Как прощаться правильно:
В деловом или формальном общении следует использовать такие фразы:
- До побачення
- До зустрічі
- На все добре
- Бувай / Бувайте здорові
- Нехай щастить
Перед сном - "Спокойной ночи"
Эксперт также отметила, что правильная форма пожелания перед сном - "На добраніч", и это словосочетание пишется отдельно.
Мария Словолюб призывает обращать внимание на языковые привычки, ведь даже простое прощание - это часть языковой культуры. Выбирая украинские формулы, мы не только заботимся о чистоте языка, но и формируем собственную идентичность.
Как сказать на украинском "пока" - видео:
Украинский язык - материалы по теме
Как сообщал Главред, украинский язык предлагает много красивых и точных вариантов для перевода слова "достопримечательность". Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok объяснил, что кальки вроде "достовидність" звучат неестественно.
Кроме этого, он отметил, что выражение "по большому счету" является чисто русским, а дословный перевод "по большому счету" в украинском языке является некорректным. Зато существуют украинские соответствия, которые передают тот же смысл.
Также слово "іменниник" является калькой с русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ привел украинское соответствие.
