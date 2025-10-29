Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывала

В XIX веке французский сенатор Делямар откровенно признал существование отдельного украинского народа - русинов, с собственным языком, историей и традициями.

https://glavred.info/culture/francuzskiy-politik-19-veka-raskryl-pravdu-ob-ukraincah-chto-moskva-skryvala-10710548.html Ссылка скопирована

Что раньше говорили об украинцах - политик раскрыл правду об украинцах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какая разница между русскими и украинцами

Как раньше называли украинцев

Кто такие русины

Профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов напомнил об уникальном историческом документе, в котором французский сенатор Делямар еще более 150 лет назад рассказал миру правду об украинском народе. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, какая разница между Русью и Россией.

видео дня

Что раньше говорили об украинцах

"150 лет назад французский сенатор Делямар сказал такую правду об Украине, о которой даже сейчас боятся подумать в мире", - отметил историк.

По словам Алферова, в XIX веке французы хорошо понимали, что украинцы - это не "ветка" русских, а отдельный народ с собственной культурой, языком и историей.

Смотрите видео о том, чем отличаются русские и украинцы:

"В Европе существует народ, забытый историками. Народ русинов. 12 миллионов под русским царем, 2 миллиона под австро-венгерской монархией. Народ этот такой же многочисленный, как народ Испании, втрое больше чехов и равный по количеству всем подданным венгерской короны", - подчеркнул Делямар в своей речи.

Почему украинцы это не русские

Делямар отмечал, что этот народ - совсем не русский, ведь его история и культура формировались независимо.

"Этот народ существует, имеет свою историю, отличную от истории Польши и еще более отличную от истории Московщины. Он имеет свою традицию, свой язык", - цитирует его Алферов.

Европа когда-то четко различала Русь и Московию

Алферов обращает внимание, что еще в XIX веке в Европе четко разделяли Русь и Московию, понимая, что это две разные цивилизации.

"История не должна забывать, что до Петра І тот народ назывался Русинами, и его земля называлась Русью и Рутенией. А тот народ, который мы сейчас называем Русским, назывался Московинами, а их земля Московией", - говорится в видео.

В завершение историк отметил, что в XIX веке во Франции и вообще в Европе четко понимали разницу между Русью (Украиной) и Московией (Россией).

"В конце прошлого века все во Франции и в Европе хорошо отделить Русь от Московии", - резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред