Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхождении

Юрий Берендий
29 октября 2025, 10:10
Украинцы все чаще стремятся узнать, течет ли в их жилах "голубая кровь", ведь их корни - не только история рода, но и часть национального достоинства.
Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхождении
Что такое голубая кровь - как узнать о своих казацких или благородных корнях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Украинцы издавна имели собственную аристократию - князей, шляхтичей и казаков, которые оставили глубокий след в нашей истории, культуре и даже в фамилиях современных родов. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир".

Главред выяснил, как узнать о своем благородном происхождении.

Как понять, что в роду были аристократы

Острожские, Сангушки, Черторийские, Вишневецкие, Заславские - именно эти княжеские роды стали основой формирования украинской шляхты. Они владели землями, замками и влияли на политическую жизнь государства.

Второй слой шляхты, по словам историков, происходил из киевских бояр и военных, которые служили князьям, защищали границы и участвовали в походах. "Представителями этой прослойки были Бачинские, Кульчинские, Крушельницкие, Голинские, Чайковские, Витвицкие и многие другие", - говорится в сюжете.

Интересно, что фамилии украинских шляхтичей обычно происходят от названий их имений. Поэтому окончание на "-ский" или "-ска" может свидетельствовать о благородных корнях вашего рода.

Как найти своих предков в архивах

Исследовательница родословных Алла Тихановская рассказывает, что ежедневно получает десятки запросов от украинцев, которые хотят узнать о своем происхождении.

"Как только вы начнете заниматься генеалогией, ваши предки вам будут помогать", - отмечает она.

Ее путь к собственной истории начался с мистического случая в Центральном государственном историческом архиве.

"Я открываю метрическую книгу и мой большой палец на записи рождения моего дедушки. И аж мурашки побежали - я поняла, что он помогает", - вспоминает Тихановская.

Смотрите видео о происхождении украинцев:

Поработав в архивах, Алла Тихановская с удивлением узнала, что она казачка. Предки ее отца по обеим линиям были запорожцами.

"Я пришла, это папа ей сказал, он так плечи расправил. Говорит, ага, значит, я и здесь казак, и здесь казак. Теперь я вами тут всеми руководить буду? Говорю, да, ты же не забывай, если ты казак, я тоже казачка. Так что знаете, может добавляет какой-то уверенности, что ты знаешь, сколько предков стоят за твоей спиной и тебя поддерживают", - указывает Алла Тихановская

Как впоследствии выяснилось, мать Аллы - потомственная аристократка.

"Мама у меня... это такая обедневшая шляхта", - указывает Алла Тихановская

Метрические книги - ключ к истории вашего рода

Директор Центрального государственного исторического архива Украины Ярослав Файзулин объясняет, что первые метрические книги основал митрополит Петр Могила - "выходец из боярского рода и основатель Киево-Могилянской академии".

"Книга 1706 года из села Тиснявка, современной Житомирской области, а раньше - Киевского воеводства. Как и во всех метрических книгах, они содержат дату, имя ребенка, который родился в какое-то время. Они содержат информацию о его родителях, их социальное положение, их вероисповедание и о крестных", - указывает директор Центрального государственного исторического архива Украины Ярослав Файзулин.

Именно эти записи помогают украинцам сегодня открывать тайны своего происхождения, не выходя из дома - ведь архивы активно оцифровывают свои фонды.

"Ежедневно в архиве делается 12,5-15 тысяч копий", - уточняет директор архива.

Как украинцы теряли и восстанавливали дворянство

Генеалог Виктор Долецкий объясняет, что со временем даже состоятельные семьи теряли землю из-за разделения наследства.

"Если у тебя было менее 70 домов, их содержание было экономически невыгодным. Землю продавали, и шляхтич оставлял за собой титул, но терял имения", - говорится в видео.

Так появилась прослойка безземельной шляхты, к которой принадлежали и его предки.

"У него был герб, как у большинства шляхты - герб Юноша. И уже более 300 лет мои предки живут в Украине", - добавляет он.

Российская империя и попытки уничтожить украинскую элиту

Как говорится в программе, после ликвидации Гетманщины казакам пообещали дворянские титулы. Но когда российские чиновники подсчитали количество потенциальных дворян - более 400 тысяч украинцев, - они испугались.

"Российские делопроизводители требовали присылать оригиналы документов в Петербург. Если находили ошибки, их изымали, а вместе с ними - право на землю", - рассказывает Долецкий.

В конце концов, была введена новая система подтверждения.

"Если 12 человек благородного происхождения подтвердят, что ты шляхтич, тебя признают дворянином", - указывает он.

Именно благодаря этой системе род Виктора Долецкого подтвердил свое дворянство в 1832 году - "прыгнув в последний вагон".

Об источнике: телепрограмма "Загублений світ"

"Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

