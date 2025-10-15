Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

Фамилия может рассказать о трудностях, с которыми сталкивались предки.

Вы узнаете:

Какие фамилии считаются редкими

Какие фамилии имеют отпечаток тяжелой судьбы

Некоторые украинские фамилии скрывают в себе целые истории о жизни предков, их характер или даже трудности, с которыми им приходилось сталкиваться.

Главред решил разобраться, какие фамилии символизируют трудности и страдания.

Какие фамилии указывают на тяжелую судьбу предков

В работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии" рассказывается, что некоторые украинские фамилии несут в себе отпечаток тяжелой судьбы их носителей.

Отмечается, что в современном мире эти фамилии считаются редкими, поэтому их нечасто можно услышать в Украине, но они могут рассказать, сталкивались ли предки со многими трудностями на собственном пути.

Какие фамилии давали людям с тяжелой судьбой

Несчастный

Предки давали это родовое имя тем украинцам, которые пережили трагедию в семье и остались без близких. Сейчас в Украине проживает 11 человек с такой фамилией.

Голодный

Данная фамилия принадлежала преимущественно людям, которые не имели денег даже на еду, из-за чего плохо питались. В Украине осталось 250 владельцев этого родового имени.

Безродный

В древности эта фамилия принадлежала людям, которые в раннем возрасте потеряли родных и близких. Похвастаться таким родовым именем могут 168 украинцев.

Бедный

Когда-то такое родовое имя часто давали тем, кто постоянно имел финансовые трудности. Сейчас известно о 722 человека с такой фамилией.

Вдовый и Вдовийчук

Данная фамилия присваивали тем людям, которые теряли своих любимых людей. Она считается довольно редкой и насчитывает всего 5 носителей.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

