Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

Руслана Заклинская
29 сентября 2025, 15:42
62
Многие современные украинские фамилии образовались не от профессий или имен, а от прозвищ, которые описывали внешность или особенности одежды человека.
Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают
Как звучат украинские фамилии, которые давали настоящим модникам и красавцам / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии носили самые красивые украинцы
  • Как одежда влияла на формирование фамилий
  • Какие фамилии связаны с необычным цветом одежды

Достаточно значительную группу современных украинских фамилий составляют те, которые образовались на основе определенных характеристик человека. Первоначально такие фамилии возникли из прозвищ или "уличных кличек", которые выделяли отдельное лицо среди окружения.

Украинский исследователь В. Ястребов подчеркивал, что наиболее интересный разряд прозвищ составляли те, которые давали характеристику человека по его внешнему виду, физическим признакам и свойствам. Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" определил фамилии, которые давали настоящим модникам и красавцам.

видео дня

Какие фамилии получали самые красивые украинцы

Человек, который производил положительное впечатление своим внешним видом, мог получить фамилию вроде Гожий, Принадный, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик. Исключительно красивая особа иногда получала название Мальованый ("парень как рисованный") или Красота, если эти фамилии не имели иронической окраски.

Заботились о внешнем виде и первые носители фамилий Дженджера, Джинджиристый, Чепурной, Модный, Галянт, что подчеркивает важность эстетики в формировании общественного мнения о человеке.

Какие фамилии носили модники

Кроме внешности, заметные особенности одежды также становились основой для образования фамилий. Например:

  • Длиннопол, Длиннополый - человек, носивший чрезмерно длинную одежду;
  • Босой - тот, кто не имел обуви;
  • Сукманистый - человек в сукмане, не по росту шитом;
  • Бунда - носитель "бунды";
  • Кучма, Кучмай - узнаваемый по большой мохнатой шапке.

Фамилии могли возникать и от необычного цвета одежды или головного убора: Рябошапка, Билоштан, Сироштан, Червоноштан, Бурый, Серый, Сирик, Сирко, Сироба, Шарий, Зеленый, Зелененький. Фамилия Шаравара указывала на особенность штанов, а Безштанько - на отсутствие этой части одежды и могла носить презрительный оттенок.

Фамилии, связанные с верхней одеждой

Верхняя одежда и ее детали тоже становились основой фамилий:

  • Петличный - от казацкого жупана с петлицами;
  • Бездудный - отсутствие "дуд" на рукавах;
  • Безрукавый - оторванный рукав;
  • Сороколат - латаные или перелатанные вещи.

Также особенности мелких элементов одежды могли лечь в основу фамилий: Пазуха, Панчоха, Шкарпета.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.

В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.

В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.

На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фамилия История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:20Украина
"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:10Украина
Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:51Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Последние новости

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину в ближайшее время

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

Реклама
16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

Реклама
14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

14:00

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовкиВидео

13:59

Певица Джамала жестко упала со сцены - в каком она состоянии

13:48

"Минус 10 лет": Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах

13:39

Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

13:20

ЦПК поддерживает фигуранта "пьяных вечеринок", потому что он защищает детектива НАБУ - СМИ

13:18

"Горько осознавать": путинист Филипп Киркоров в трауре

13:11

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

13:11

Почему 30 сентября нельзя осуждать других: какой церковный праздник

12:51

День защитников и защитниц Украины 2025: почему дату перенесли и когда празднуемВидео

12:50

Зеленский обратился к Санду после выборов в Молдове: что он сказал

12:40

Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизниВидео

12:33

"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

12:29

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:25

Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

12:08

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

11:55

Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

Реклама
11:49

Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

11:43

Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

11:37

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

11:36

"Тумбочки аж гремели": священник ПЦУ рассказал, существуют ли призракиВидео

11:35

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:33

Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять