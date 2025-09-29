Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

Многие современные украинские фамилии образовались не от профессий или имен, а от прозвищ, которые описывали внешность или особенности одежды человека.

Вы узнаете:

Какие фамилии носили самые красивые украинцы

Как одежда влияла на формирование фамилий

Какие фамилии связаны с необычным цветом одежды

Достаточно значительную группу современных украинских фамилий составляют те, которые образовались на основе определенных характеристик человека. Первоначально такие фамилии возникли из прозвищ или "уличных кличек", которые выделяли отдельное лицо среди окружения.

Украинский исследователь В. Ястребов подчеркивал, что наиболее интересный разряд прозвищ составляли те, которые давали характеристику человека по его внешнему виду, физическим признакам и свойствам. Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" определил фамилии, которые давали настоящим модникам и красавцам.

Какие фамилии получали самые красивые украинцы

Человек, который производил положительное впечатление своим внешним видом, мог получить фамилию вроде Гожий, Принадный, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик. Исключительно красивая особа иногда получала название Мальованый ("парень как рисованный") или Красота, если эти фамилии не имели иронической окраски.

Заботились о внешнем виде и первые носители фамилий Дженджера, Джинджиристый, Чепурной, Модный, Галянт, что подчеркивает важность эстетики в формировании общественного мнения о человеке.

Какие фамилии носили модники

Кроме внешности, заметные особенности одежды также становились основой для образования фамилий. Например:

Длиннопол, Длиннополый - человек, носивший чрезмерно длинную одежду;

Босой - тот, кто не имел обуви;

Сукманистый - человек в сукмане, не по росту шитом;

Бунда - носитель "бунды";

Кучма, Кучмай - узнаваемый по большой мохнатой шапке.

Фамилии могли возникать и от необычного цвета одежды или головного убора: Рябошапка, Билоштан, Сироштан, Червоноштан, Бурый, Серый, Сирик, Сирко, Сироба, Шарий, Зеленый, Зелененький. Фамилия Шаравара указывала на особенность штанов, а Безштанько - на отсутствие этой части одежды и могла носить презрительный оттенок.

Фамилии, связанные с верхней одеждой

Верхняя одежда и ее детали тоже становились основой фамилий:

Петличный - от казацкого жупана с петлицами;

Бездудный - отсутствие "дуд" на рукавах;

Безрукавый - оторванный рукав;

Сороколат - латаные или перелатанные вещи.

Также особенности мелких элементов одежды могли лечь в основу фамилий: Пазуха, Панчоха, Шкарпета.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

