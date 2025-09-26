Укр
Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

Руслана Заклинская
26 сентября 2025, 21:17
Некоторые фамилии свидетельствуют о необычайных способностях и магическом прошлом рода.
Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас
Тайны рода в фамилии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Кто преимущественно занимался лечением болезней в Украине
  • Какая фамилия считается самой распространенной с магическими корнями
  • Какие украинские фамилии происходят от врачей

Украинские фамилии хранят в себе не только память о роде, но и своеобразную историю быта и профессий, которые существовали на наших землях сотни лет назад. Исследуя их происхождение, можно открыть неожиданные страницы прошлого и узнать, кто лечил людей и животных, кто занимался знахарством, а кто стоял вне рамок тогдашнего общества.

В своей работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько отмечает, что лечение различных болезней на территории Украины преимущественно осуществляли женщины. Однако фамилии Ворожбит и Ворожко свидетельствуют, что определенная часть мужчин также занималась такой "профессией".

Самая распространенная фамилия, свидетельствующая о связи с магией, - Ворожбит. Согласно данным сайта "Рідні", ее носителей в Украине насчитывается 848 человек. Фамилию Ворожко носят 553 человека, а родовое имя Ворожка носит 118 человек. Фамилия Ведьма в современной Украине встречается редко - всего 23 носителя.

Фамилия Медик

Особый интерес вызывает фамилия Медик (Львов), отметил Редьно. По его словам, трудно объяснить ее происхождение, ведь латинское medicus тогдашнему народу было неизвестно.

Возможно, первый носитель этого прозвища был ученым человеком и уже занимался не просто знахарством, а своеобразной медициной. Он мог использовать иноязычное слово как самоназвание, которое впоследствии закрепилось за его потомками как родовая фамилия.

Не исключено, что фамилия Медик может происходить от слова "гуменный", или же быть уменьшительной формой от слова "медведь" - медвежонок - медик. Такие неожиданности в этимологии фамилий случаются довольно часто.

Фамилии, которые произошли от врачей

Человека, который занимался вырыванием зубов, называли также зубарем, о чем свидетельствует фамилия Зубарь (Львов). Фамилия Коновал происходит от названия "простого, неученого конского врача", а производные от него - Коноваленко, Коновалец, Коновалюк.

Фамилия Помирный образовалось от названия, означавшего землемера.

Фамилии вне рамок феодального общества

Среди украинских фамилий очень мало таких, которые происходят от людей, которые стояли вне рамок организованного в условиях феодализма общества. Почти единственные исключения - уже упомянутые Волоцюга, Пройдисвит, Ворожбит, а также Злодюжко, Палий, Палийчук. Очевидно, что в прошлом таких фамилий было больше, однако их носители пытались как можно быстрее от них избавиться.

О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.

В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.

В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.

На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

