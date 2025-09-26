Настольная игра, которая предшествовала шахматам: во что играли в Киевской Руси

Исследователи описывают материалы и дизайн фишек, демонстрирующих культурные традиции Киевской Руси.

Ученые выделяют особенности "королей" и "пешек", которые отличались формой и признаками статуса

Настольные игры были неотъемлемой частью жизни наших предков. Упоминания о них можно найти в древних преданиях и былинах. Одной из таких игр, пользовавшейся популярностью на территории Киевской Руси, была тавлия. Считается, что именно эта игра является предшественницей современных шахмат.

Главред решил рассказать об уникальной настольной игре эпохи Киевской Руси - тавлии, которую считают предшественницей шахмат.

Скандинавские корни и археологические находки

По данным Департамента культуры и туризма КОГА, тавлия пришла на наши земли из Скандинавии, где она была известна под названием Hnefatafl, что переводится как "королевская доска". Археологические исследования подтверждают, что в тавлию играли еще много веков назад. На это указывают игровые наборы, найденные во время раскопок.

Хотя дизайн этих наборов мог отличаться, они имели общие черты: небольшие круглые фишки разных цветов и материалов. Для их изготовления использовали кость, янтарь, стекло, глину, дерево и камень.

Уникальные фигуры и неразгаданные правила

Особенной чертой тавлии было четкое разграничение между "королями" и "пешками". Фигуры "королей" всегда визуально отличались, демонстрируя удивительное разнообразие форм - от простых округлых до сложных антропоморфных. Наиболее ценными артефактами считаются уникальные "короли на троне".

Несмотря на многочисленные находки, точные правила игры до сих пор остаются загадкой для историков и исследователей. Это делает тавлию еще более интригующей частью нашего культурного наследия.

