Особое правило: почему когда-то даже князья использовали деревянные бокалы

Мало кто знает, но для наших предков дерево было святым.

Вы узнаете:

Какой силой когда-то наделяли деревья

Почему когда-то использовали деревянную посуду

Предки украинцев жили в гармонии с природой. Они понимали свою зависимость от нее. Кроме того, когда-то люди особенно относились к деревьям, и даже уважали их, как живых существ.

Главред решил разобраться, какую силу когда-то присваивали деревьям.

Почему предки уважали деревья

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в древности наши предки верили, что дерево имеет душу.

По его словам, также существовало верование, что когда родился человек, уже шелестело дерево, из которого впоследствии сделают ему бокал.

"Дерево было святым. Из него вырезали идолов, строили храмы, колыбели для детей и посуду, из которой пили на праздники", - говорится в видео.

Какую силу имели разные деревья

Отмечается, что каждое дерево считалось особенным и было наделено определенной силой. Например:

Дуб - это сила Перуна, грома и войны.

Береза - дерево чистоты и обновления.

Сосна - символ вечности.

Почему когда-то пили из деревянных бокалов

Мужчина заметил, что в Повести временных лет упомянуто, как князья и дружинники собирались на братчины - древние славянские, обрядовые собрания, и пили мед и узвар не из серебряных бокалов, а из деревянных.

Они так делали из-за веры в то, что дерево сохраняло энергию земли.

"И каждый глоток был напоминанием - ты часть своего рода, своей земли", - подытожил автор видео.

Почему предки делали бокалы из дерева - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

