Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

Некоторые иностранные родовые имена можно услышать в разных уголках нашей страны.

Вы узнаете:

Какие фамилии пришли в Украину из США

Сколько украинцев их носят

Современные украинские фамилии имеют очень разнообразное происхождение. Они не только могут быть связаны с казаками, дворянами или князьями, но и с другими странами.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют иностранное происхождение.

Какие фамилии имеют американские корни

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что некоторые украинские фамилии происходят из Соединенных Штатов Америки.

По его словам, такие фамилии появились еще в давние времена, но большинство из них сохранились до сих пор.

Какие фамилии указывают, что предки могли быть родом из США

Боцман

Эта фамилия происходит от английского слова "boatman" и переводится как "лодочник". Данное родовое имя является достаточно популярным в Украине - известно о 826 носителях, которые преимущественно проживают в Мариуполе, Харькове и Киеве.

Бриг

Это родовое имя также происходит из английского языка, а именно от слова "brig" - "двухмачтовый корабль". Оно является довольно редким. В Украине проживает 7 его владельцев. В основном носители фамилии живут на Киевщине.

Джек

Фамилия происходит от имени Джек. Ее не часто услышишь, ведь в Украине проживает лишь 31 человек с таким родовым именем. Самое распространенное оно во Львове и Ивано-Франковске.

Смит

Эта фамилия является одной из самых популярных в США и переводится как "кузнец". В Украине тоже есть 62 человека, которые ее носят. Они живут в Киевской и Николаевской областях.

Джонсон

Фамилия достаточно распространена в англоязычных странах и переводится как "сын Джона". Среди украинцев есть только 16 ее носителей. Больше всего представителей этого родового имени проживает в Киеве и Запорожье.

Если вы хотите узнать о происхождении своей фамилии, можете посмотреть материал о том, какие фамилии указывают на предков-охотников. Считается, что их носили самые искусные украинцы.

Также вас может заинтересовать, какие украинские фамилии связаны с церковью. Они говорят о том, что в роду были священнослужители.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

