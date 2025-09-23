На самом деле вместо этого словосочетания нужно использовать исконно украинское слово-соответствие.

Почему нельзя говорить "накладений платіж"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "накладений платіж"

Какой ошибки стоит избегать

Когда речь идет об оплате за какой-то товар, который отправляется по почте, то часто можно услышать о таком варианте оплаты, как "накладений" (или "накладний") платеж.

Но на самом деле так говорить неправильно. В чем именно ошибка и как заменить это выражение, чтобы говорить правильно, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Иногда покупаешь что-то онлайн и предлагают тебе такой способ оплаты, как "накладений платіж" или "накладний платіж". На самом деле нет такого словосочетания в украинском языке, это все из русского. Мы говорим "післяплата", - пояснила Багний.

Она подчеркнула, что это единственный правильный вариант в этом случае.

"Запомните, не "накладений", не "накладний платіж", только "післяплата". Вот так правильно на украинском", - добавила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "накладений платіж":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

