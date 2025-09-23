Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "накладений платіж"
- Какой ошибки стоит избегать
Когда речь идет об оплате за какой-то товар, который отправляется по почте, то часто можно услышать о таком варианте оплаты, как "накладений" (или "накладний") платеж.
Но на самом деле так говорить неправильно. В чем именно ошибка и как заменить это выражение, чтобы говорить правильно, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Иногда покупаешь что-то онлайн и предлагают тебе такой способ оплаты, как "накладений платіж" или "накладний платіж". На самом деле нет такого словосочетания в украинском языке, это все из русского. Мы говорим "післяплата", - пояснила Багний.
Она подчеркнула, что это единственный правильный вариант в этом случае.
"Запомните, не "накладений", не "накладний платіж", только "післяплата". Вот так правильно на украинском", - добавила она.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "накладений платіж":
@sametak1064 А вы знаете, что наложенный (накладной) платеж - это неправильно? #правильноукраїнською#нмт#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
