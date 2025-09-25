Укр
Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего рода

Мария Николишин
25 сентября 2025, 15:03
Когда-то фамилия часто несла в себе немало информации о своем носителе.
Трудно представить свою жизнь без фамилии, но мало кто задумывается, какое происхождение она имеет. Родовое имя может рассказать о предках гораздо больше, чем любой документ. В частности, можно узнать, в каком регионе Украины они проживали.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии происходят из Волыни.

Какую особенность имеют фамилии, которые имеют волынские корни

Языковед Алина Острожская в своем видео рассказала, что в древности фамилия часто несла в себе немало информации о своем носителе. Нередко родовые имена указывали на профессию, характер, внешность или место рождения предка.

По ее словам, волынские фамилии имеют одну характерную черту - суффикс "чук", который чаще всего указывает на патронимическое происхождение. То есть фамилия была образована от имени отца или далекого предка.

Какие фамилии имеют волынское происхождение:

  • Андрейчук;
  • Васильчук;
  • Ильчук;
  • Иванчук;
  • Остапчук;
  • Ковальчук;
  • Мельничук;
  • Мартынчук;
  • Макарчук;
  • Матвийчук;
  • Степанчук;
  • Савчук;
  • Семенчук;
  • Федорчук;
  • Улянчук;
  • Демчук;
  • Романчук.

Ранее мы рассказывали, что по фамилии можно понять, были ли предки иностранцами. В частности, вы можете узнать, в каких фамилиях спрятано американское происхождение.

Как по фамилии понять, в каком регионе проживали предки - видео:

Об источнике: Алина Острожская

Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке.

Ее блог активно развивается на различных платформах:

  • В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.
  • На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.
