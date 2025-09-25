Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего рода

Когда-то фамилия часто несла в себе немало информации о своем носителе.

Трудно представить свою жизнь без фамилии, но мало кто задумывается, какое происхождение она имеет. Родовое имя может рассказать о предках гораздо больше, чем любой документ. В частности, можно узнать, в каком регионе Украины они проживали.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии происходят из Волыни.

Какую особенность имеют фамилии, которые имеют волынские корни

Языковед Алина Острожская в своем видео рассказала, что в древности фамилия часто несла в себе немало информации о своем носителе. Нередко родовые имена указывали на профессию, характер, внешность или место рождения предка.

По ее словам, волынские фамилии имеют одну характерную черту - суффикс "чук", который чаще всего указывает на патронимическое происхождение. То есть фамилия была образована от имени отца или далекого предка.

Какие фамилии имеют волынское происхождение:

Андрейчук;

Васильчук;

Ильчук;

Иванчук;

Остапчук;

Ковальчук;

Мельничук;

Мартынчук;

Макарчук;

Матвийчук;

Степанчук;

Савчук;

Семенчук;

Федорчук;

Улянчук;

Демчук;

Романчук.

