Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В Украине нашли тайный "подземный город": что там спрятано и почему не пускают людей

Юрий Берендий
28 октября 2025, 16:27
25
В Украине обнаружили настоящий "подземный город" - загадочные катакомбы, созданные еще казаками, которые до сих пор хранят свои тайны и остаются закрытыми.
В Украине нашли тайный 'подземный город': что там спрятано и почему не пускают людей
Одесские катакомбы - что там спрятано и почему не пускают людей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

  • Для чего в Одессе катакомбы
  • Какова протяженность катакомб в Одессе
  • Где в Украине катакомбы

В Одессе под землей скрыт настоящий "подземный город" - загадочные катакомбы, созданные еще казаками после разрушения Запорожской Сечи, куда и сегодня запрещено спускаться без специального сопровождения. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил историю одесских катакомб.

видео дня

"Дикие катакомбы" - смертельно опасные лабиринты

Как рассказывает Галимов, большинство одесских подземелий закрыты для обычных людей.

Для обычных людей доступна лишь незначительная часть подземелий. В самой Одессе есть несколько коротких туристических маршрутов, которые функционируют как музеи - сюда может пойти каждый желающий. Но настоящая интрига скрывается в так называемых "диких катакомбах", передает 2+2.

Именно эти "дикие" лабиринты, по словам Галимова, тянутся под поселками Усатово и Нерубайское - это самые большие и самые опасные участки подземных путей.

"Идти туда самостоятельно опасно для жизни и здоровья. И я, друзья, категорически не советую это делать без профессионального сопровождения", - отмечает Аким Галимов, который сам исследовал эти подземелья.

Как казаки создали подземный город под Одессой

Вместе с профессиональным проводником и исследователем одесских катакомб Романом Маузером, Галимов посетил Казацкое кладбище в окрестностях Одессы - место, где, по словам историков, началась история катакомб.

"Да, потому что здесь наша такая стартовая площадка, с которой мы увидим самые интересные подземные места. Вот это все связано. Казаки, добыча камней, начало истории Одессы", - объясняет Маузер.

Именно здесь, в древнем Коцюбиеве (Хаджибее), еще в XVIII веке поселились запорожские казаки после ликвидации Сечи.

"Именно здесь жили те казаки, которые поселились после разрушения Запорожской Сечи, которые приняли предложение условной Екатерины и решили здесь жить", - говорит исследователь.

Смотрите видео о том, что скрывают одесские катакомбы:

Как появились одесские катакомбы:

Чтобы построить новую жизнь, казаки начали добывать известняк - строительный материал, который и стал причиной появления подземных ходов.

"Первая добыча камня - открытым путем. Тот самый, который просто выходил на поверхность, который было легко доставать Это, конечно, были казаки", - отмечает Роман Маузер.

Из того же камня вырезали и казацкие кресты, которые и сегодня стоят на старинном кладбище.

"Даже эти кресты, они были сделаны из камня, добытого именно здесь. Казаки-хресторезы также производили эти кресты из камней, которые добывали прямо здесь", - добавляет исследователь.

Как Одесса связана с казаками

Рядом с Казацким кладбищем расположена Шкодова гора - одно из главных мест в системе одесских катакомб. Именно здесь, по словам Маузера, казаки в конце XVIII века активно добывали известняк.

"Это самый лучший камень, который легко добить, очень качественный, и вот его и использовали в первую очередь", - объясняет он.

Интересно, что название горы также имеет свою легенду.

"Чумаки, которые шли в Одессу, передвигались через эту гору, потому что другие пути размывало. На подъеме часто ломали колеса, и говорили: "Шкода!" Так и пошло название - Шкодова гора", - рассказывает Маузер.

Как Одесса выросла на казацком камне

Галимов отметил, что после завоевания Хаджибея Российской империей в конце XVIII века город получил новое название - Одесса. Но именно казацкий опыт добычи известняка стал основой ее развития.

Местные жители продолжили дело казаков - сначала копали камни на поверхности, а впоследствии погрузились глубже, создав целые подземные шахты. Так под Одессой постепенно возник подземный город, который до сих пор хранит свои тайны.

Почему в одесские катакомбы не пускают людей

В сюжете говорится о том, что большинство катакомб остаются закрытыми из-за опасности обвалов и путаницы лабиринтов. Даже опытные спелеологи признают, что без подготовки туда идти - смертельно рискованно.

"Идти туда самостоятельно опасно для жизни", - напоминает Галимов.

Под землей до сих пор ждут своих исследователей десятки километров старинных казацких ходов - уникальное наследие, которое сочетает историю, мифы и настоящую опасность.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса новости Одессы История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снесло минимум три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв

Снесло минимум три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв

15:57Украина
"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:37Война
РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Последние новости

16:27

В Украине нашли тайный "подземный город": что там спрятано и почему не пускают людей

16:23

Разливалось за 10 км от линии фронта: как и где теперь изготавливают "Артемовское" шампанское из Бахмута

16:12

Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

15:57

Снесло минимум три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв

15:37

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
15:36

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:20

Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

15:02

Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

14:49

Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

Реклама
14:43

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского из Рублевки" родом из УкраиныВидео

14:34

Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

14:15

Искусство, духовность и партнерство: в Украине состоялся первый Культурный Давос актуально

14:13

"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателюВидео

14:00

Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

13:57

В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

13:35

Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

Реклама
12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

12:29

Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

12:25

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:14

"В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару

12:08

"Держим вместе украинскую волну!": Михаил Поплавский об украинском языке и генетическом коде нации актуально

12:00

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

11:55

Телеканал 2+2 начал съемки нового детективно-комедийного сериала "Таксист"

11:50

"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

11:31

"Две аварии случилось": Киркоров сделал неожиданное признание

11:17

Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

10:40

"Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу

10:31

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:28

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Драконам - потери, Собакам - сплетни

10:28

Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

10:26

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:21

Контрацепция и интимное здоровье для женщин: как подобрать оптимальный метод новости компании

10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговской области: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыхаФото

09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

Реклама
09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

09:12

В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать

09:09

В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

09:00

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму

08:10

Путин отдал приказ: армия РФ спешно пошла в наступление на ключевой город

08:10

Как бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилищамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять