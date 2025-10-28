В Украине нашли тайный 'подземный город': что там спрятано и почему не пускают людей

В Украине обнаружили настоящий "подземный город" - загадочные катакомбы, созданные еще казаками, которые до сих пор хранят свои тайны и остаются закрытыми.

https://glavred.info/culture/v-ukraine-nashli-taynyy-podzemnyy-gorod-chto-tam-spryatano-i-pochemu-ne-puskayut-lyudey-10710281.html Ссылка скопирована

Одесские катакомбы - что там спрятано и почему не пускают людей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

Для чего в Одессе катакомбы

Какова протяженность катакомб в Одессе

Где в Украине катакомбы

В Одессе под землей скрыт настоящий "подземный город" - загадочные катакомбы, созданные еще казаками после разрушения Запорожской Сечи, куда и сегодня запрещено спускаться без специального сопровождения. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил историю одесских катакомб.

видео дня

"Дикие катакомбы" - смертельно опасные лабиринты

Как рассказывает Галимов, большинство одесских подземелий закрыты для обычных людей.

Для обычных людей доступна лишь незначительная часть подземелий. В самой Одессе есть несколько коротких туристических маршрутов, которые функционируют как музеи - сюда может пойти каждый желающий. Но настоящая интрига скрывается в так называемых "диких катакомбах", передает 2+2.

Именно эти "дикие" лабиринты, по словам Галимова, тянутся под поселками Усатово и Нерубайское - это самые большие и самые опасные участки подземных путей.

"Идти туда самостоятельно опасно для жизни и здоровья. И я, друзья, категорически не советую это делать без профессионального сопровождения", - отмечает Аким Галимов, который сам исследовал эти подземелья.

Как казаки создали подземный город под Одессой

Вместе с профессиональным проводником и исследователем одесских катакомб Романом Маузером, Галимов посетил Казацкое кладбище в окрестностях Одессы - место, где, по словам историков, началась история катакомб.

"Да, потому что здесь наша такая стартовая площадка, с которой мы увидим самые интересные подземные места. Вот это все связано. Казаки, добыча камней, начало истории Одессы", - объясняет Маузер.

Именно здесь, в древнем Коцюбиеве (Хаджибее), еще в XVIII веке поселились запорожские казаки после ликвидации Сечи.

"Именно здесь жили те казаки, которые поселились после разрушения Запорожской Сечи, которые приняли предложение условной Екатерины и решили здесь жить", - говорит исследователь.

Смотрите видео о том, что скрывают одесские катакомбы:

Как появились одесские катакомбы:

Чтобы построить новую жизнь, казаки начали добывать известняк - строительный материал, который и стал причиной появления подземных ходов.

"Первая добыча камня - открытым путем. Тот самый, который просто выходил на поверхность, который было легко доставать Это, конечно, были казаки", - отмечает Роман Маузер.

Из того же камня вырезали и казацкие кресты, которые и сегодня стоят на старинном кладбище.

"Даже эти кресты, они были сделаны из камня, добытого именно здесь. Казаки-хресторезы также производили эти кресты из камней, которые добывали прямо здесь", - добавляет исследователь.

Как Одесса связана с казаками

Рядом с Казацким кладбищем расположена Шкодова гора - одно из главных мест в системе одесских катакомб. Именно здесь, по словам Маузера, казаки в конце XVIII века активно добывали известняк.

"Это самый лучший камень, который легко добить, очень качественный, и вот его и использовали в первую очередь", - объясняет он.

Интересно, что название горы также имеет свою легенду.

"Чумаки, которые шли в Одессу, передвигались через эту гору, потому что другие пути размывало. На подъеме часто ломали колеса, и говорили: "Шкода!" Так и пошло название - Шкодова гора", - рассказывает Маузер.

Как Одесса выросла на казацком камне

Галимов отметил, что после завоевания Хаджибея Российской империей в конце XVIII века город получил новое название - Одесса. Но именно казацкий опыт добычи известняка стал основой ее развития.

Местные жители продолжили дело казаков - сначала копали камни на поверхности, а впоследствии погрузились глубже, создав целые подземные шахты. Так под Одессой постепенно возник подземный город, который до сих пор хранит свои тайны.

Почему в одесские катакомбы не пускают людей

В сюжете говорится о том, что большинство катакомб остаются закрытыми из-за опасности обвалов и путаницы лабиринтов. Даже опытные спелеологи признают, что без подготовки туда идти - смертельно рискованно.

"Идти туда самостоятельно опасно для жизни", - напоминает Галимов.

Под землей до сих пор ждут своих исследователей десятки километров старинных казацких ходов - уникальное наследие, которое сочетает историю, мифы и настоящую опасность.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред