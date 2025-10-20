Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальны

Сразу два украинских села на вошли в список лучших туристических сел мира по версии Всемирной туристической организации ООН.

Лучшие села в Украине - где они находятся и чем уникальны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Украина продолжает удивлять мир, ведь сразу два закарпатских села, Колочава и Синевирская Поляна, попали в список лучших туристических локаций мира по версии Всемирной туристической организации (UNWTO). Как сообщили во Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2025 году Колочава и Синевирская Поляна вошли в Сеть лучших туристических сел мира (BTV), которая сейчас объединяет более 300 населенных пунктов из 65 стран.

"Кандидатов оценивали по девяти критериям: культурные и природные ресурсы, здравоохранение, безопасность, экономическая, экологическая и социальная устойчивость. И именно закарпатские села показали исключительную гармонию между традициями и современностью", - сообщили организаторы.

Где находится Колочава и почему она уникальна

Закарпатская Колочава расположена в живописной Тереблянской долине, всего в 30 километрах от озера Синевир. Это самое длинное село Украины - чтобы пройти его пешком, надо преодолеть 40 километров. Здесь - более 10 музеев и 20 памятников, каждый из которых рассказывает свою историю о жизни закарпатцев.

Колочава расположена на территории Национального природного парка "Синевир" в Межгорском районе Закарпатской области. Село окружено вершинами Стрымба, Ружа, Красна, Барвинок и Дарвайка. Через него протекает река Теребля с притоками.

Колочава на карте / Фото: скриншот

Чем славится Колочава

Проект "Мой путеводитель" в программе "Завтрак с 1+1" показал, что Колочава - это село, где каждый метр дышит историей. Самый популярный музей - "Старое село", где можно прокатиться на узкоколейке или даже сесть за руль старинной дрезины.

"А прямо сейчас у нас ждет экзотическая прогулка на этом необычном транспортном средстве, которое называется "дрезина"", - отмечают авторы сюжета.

Местные жители сохраняют традиции своих предков. В музеях Колочавы можно увидеть, как жили колочаевцы 200 лет назад, а также - уникальные обряды и старинные наказания.

"Кто-то что-то украл, или не ходил в церковь, а часто наведывался в кабак к еврею - натягивали ярмо и водили два жандарма сзади, а впереди шел барабанщик", - рассказал местный житель в сюжете "Сніданку".

Кулинарная визитная карточка Колочавы - риплянка и мачинка

Колочава славится своими традиционными блюдами. Самое известное из них - риплянка, которую здесь готовят почти в каждом доме.

"Солим, мнем картофель, добавляем немного кукурузной каши и манки. И это томится минут 15-20", - делятся местные хозяйки.

Подавать ее принято с грибами, брынзой или с мачинкой - особым соусом из шкварок, яиц и сметаны.

"Жарим кубиками сало, отдельно бьем яйца с молоком и сметаной, добавляем немного муки и выливаем в горячие шкварки", - советует Елена.

Как доехать до Колочавы - куда пойти в Колочаве

Как говорится в сюжете 24 канала, добраться до села можно по трассе Киев-Чоп, свернув на Воловец, или поездом до Воловца, далее - автобусом или трансфером до Межгорья и Колочавы.

Всего в нескольких километрах от Колочавы можно увидеть уникальную деревянную церковь XVIII века, построенную без единого гвоздя - настоящий шедевр закарпатской сакральной архитектуры.

А еще рядом - легендарное озеро Синевир, или "Морское Око Карпат", которое спрятано высоко в горах.

"Посередине озера - полуостров, как зрачок голубого глаза. Это место заставляет сердце биться быстрее и захватывает своей мистической атмосферой", - рассказали журналисты.

Главным украшением Колочавы является музей под открытым небом "Старое село" с более 15 аутентичными усадьбами. Здесь также работает Музей узкоколейки, где можно не только осмотреть экспозицию, но и покататься на дрезине. Любители истории посещают бункеры "Линии Арпада" или музей, посвященный легендарному разбойнику Николаю Шугаю.

После насыщенных экскурсий туристов ждут местные кафе и колыбы с традиционными блюдами карпатской кухни.

Активный отдых Колочава

Любители горных путешествий могут подняться на гору Стрымба (1719 м), склоны которой покрыты черничниками и долинами. Популярны пешие маршруты, пикники под открытым небом и экотропы Национального парка "Синевир".

Из Колочавы удобно совершать однодневные путешествия к озеру Синевир, водопаду Шипот, минеральным источникам Соймы или к Ольшанскому водохранилищу - все эти места находятся совсем рядом и открывают путешественникам волшебную природу Карпат.

Что известно о Синевирской поляне

Блогер, автор проекта "Страна за кадром", рассказала, что Синевирская Поляна отличается своей уникальной природой, архитектурой и близостью к главной жемчужине Карпат - озеру Синевир.

"Синевирская Поляна может похвастаться близостью к озеру Синевир, а также экопарком "Долина волков". В селе есть архитектурный памятник - деревянная церковь Покрова и колокольня XVIII-XIX веков", - рассказывает путешественница.

Где расположена Синевирская Поляна

Село раскинулось на высоте 818 метров над уровнем моря в самом сердце Закарпатья. Это - ворота в Национальный природный парк "Синевир", где природа сохранилась почти в первозданном виде.

"Попасть к озеру можно по селу Синевирская Поляна, которое расположилось на высоте 818 метров над уровнем моря", - уточняет автор.

Здесь построены десятки отелей и баз отдыха, что делает место удобным как для коротких путешествий, так и для длительного отдыха.

Синевирская поляна на карте / Фото: скриншот

Как добраться до Синевирской Поляны

Доехать можно поездом до станции Воловец, далее - автобусом или такси с пересадкой в Межгорье.

Любым поездом направления на Ужгород до станции Воловец, далее - автобусом до Синевирской Поляны с пересадкой в Межгорье. Другой вариант - автобусом до Межгорья, далее - автобусом до Синевирской Поляны или на такси.

Что посмотреть в Синевирской Поляне

Главная туристическая локация - озеро Синевир, или, как его еще называют, Морское Око Карпат. Это самое большое высокогорное озеро Украины, образовавшееся около 10 тысяч лет назад.

"Озеро питается тремя горными ручьями, его средняя глубина - 10 метров, а наибольшая - 24. Вода здесь всегда холодная, даже в самые жаркие дни лета верхние слои не прогреваются выше 13°C", - говорится в сюжете.

На маршруте к озеру туристов встречают горные реки, сувенирные лавочки с чаем, медом, грибами и карпатскими винами.

"Возле главного входа к озеру много лавочек и киосков. Здесь можно приобрести чаи из карпатских трав, сушеные грибы, горный мед, закарпатский винай", - отмечает путешественница.

Легенда о Синевире и мистическая атмосфера Карпат

Одной из визитных карточек озера является скульптура "Синь и Вир", посвященная древней легенде о трагической любви. Она стоит на противоположном берегу озера, будто оберегая покой водной глади.

"Это озеро образовалось 10 тысяч лет назад из-за сухой горной породы, которая стала запрудой для местных ручьев. А это известная скульптура "Синь и Вир", посвященная местной легенде", - рассказывает автор.

Вокруг озера проходит экотропа длиной 1,4 км, по которой можно обойти водоем и насладиться видами. Здесь часто встречаются всадники, велосипедисты и дикие обитатели леса - даже медведи.

Почему нельзя купаться в озере Синевир

Несмотря на привлекательную чистую воду, купание в озере запрещено. Причина - природоохранный статус территории и низкая температура воды.

"Купаться в озере Синевир нельзя, ведь это охранная зона национального парка. Кроме того, температура воды даже летом не превышает 13°C, что может вызвать переохлаждение, судороги и утопление", - объясняет блогерша.

Уникальная природа Синевирской Поляны

Села вокруг озера окружены древними елями возрастом более 150 лет, среди которых живут дикие животные Карпат. Это место, где природа сохраняет свою силу и спокойствие.

"Большинство из этих старых елей имеют более 150 лет. В этом лесу живут медведи", - отмечает автор.

Почему туристы выбирают Синевирскую Поляну

Синевирская Поляна - не просто курорт, а сочетание дикой природы, гуцульской культуры и аутентичной архитектуры. Именно поэтому село стало частью мирового туристического рейтинга ООН.

"Нам очень понравилось озеро и древний лес, который его окружает. Зрелище захватывающее", - делится впечатлениями путешественница.

