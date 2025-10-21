"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровища

Легенда о сокровище гетмана Павла Полуботка и то, как он на самом деле смог заработать все свое состояние до сих пор волнует украинцев, указывает Галимов.

История сокровищ Павла Полуботка - одна из самых известных украинских легенд, сочетающая факты, экономику и миф о золоте, положенном в Банк Англии под проценты. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал, как гетман Полуботок заработал свои "мифические сокровища".

Что известно о сокровище Полуботка

"Две кадки набиты золотыми монетами. Эти деньги он якобы положил в Банк Англии под проценты и за 300 лет там набежали миллиарды, а то и триллионы фунтов стерлингов", - рассказывает Галимов.

По преданию, каждый украинец мог бы получить по 38 килограммов золота, а доступ к сокровищу возможен лишь при условии полной независимости Украины. Неудивительно, что в 1990-х годах, когда страна стояла на пороге государственности, история Полуботка вызвала волну национального подъема.

Как Полуботок заработал свое состояние

Аким Галимов объясняет, что богатство Полуботка было результатом системной экономической деятельности.

"После смерти отца черниговский полковник Павел Полуботок продолжает скупать имения и обрастать богатством. Средства, которые удается заработать с ранговых имений, он вкладывает в приобретение новых земель", - указывает он.

Полуботок имел десятки мельниц, корчм, кузниц, занимался международной торговлей - от зерна до поташа (карбоната калия), который экспортировался в Европу. Именно поташ в те времена был высокорентабельным товаром, который использовался в производстве стекла и мыла.

Как зарабатывали казаки

Как отмечает Аким Галимов, украинские земли еще в XVII-XVIII веках были "житницей Европы".

"Хлеб в купеческих валках расходился по новому маршруту - из Украины в польский порт Гданьск, а уже оттуда по Балтике в Голландию и Англию", - подчеркивает исследователь.

Кроме зерна, экспортировали волов, табак, воск, селитру, а также поташ. Все это приносило значительные прибыли казацкой старшине, в частности Полуботку. Часть средств он направлял на благотворительность, финансируя строительство храмов, в частности Вознесенского в Чернигове.

Почему Полуботко предал Мазепу

Период правления гетмана Ивана Мазепы считают настоящей золотой эпохой Гетманщины. Однако перелом в событиях наступил в 1708 году, когда Московский царь уже восемь лет воевал со Швецией в изнурительной Северной войне.

Пользуясь планами шведского короля Карла XII о вторжении в Московию, Мазепа решил воспользоваться случаем, чтобы получить настоящую независимость для Украины. К нему присоединилась Запорожская Сечь, а кошевой атаман Кость Гордиенко отправился с запорожским войском в поддержку гетмана.

"Но, к сожалению, не вся казацкая старшина поддержала своего лидера. Черниговский полковник Полуботок был одним из первых, кто прибыл не к Мазепе, а в лагерь Московского царя. Историки до сих пор спорят о причинах такого решения. Одни утверждают, что этому способствовала личная неприязнь к Гетману. Другие объясняют тем, что его полк был далеко от основных казацких сил и не смог пойти на сближение с ними", - говорится в видео.

Как Полуботко относился к русским

После смерти гетмана Скоропадского Полуботок стал наказным гетманом и начал борьбу за автономию Гетманщины. Он подал в Сенат требования об ограничении влияния Малороссийской коллегии и подписал известную Коломакскую челобитную.

"Царь вовсе не собирался идти на уступки казакам, а наоборот желал решить вопрос украинской автономии раз и навсегда", - напоминает Галимов.

В 1723 году Полуботка арестовали вместе с побратимами и отправили в Петропавловскую крепость. Там он умер, не дождавшись суда. Символично, что Петр І умер через месяц после смерти гетмана - обе фигуры оставили после себя эпоху.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

