Слово 'холостяк' имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчин

Слово "холостяк" в украинском языке имеет совсем другое, неприятное значение.

Как по-русски сказать "холостяк" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, instagram.com/holostyakstb

Привычное для многих украинцев слово "холостяк" на самом деле не является украинским. Более того - оно русского происхождения, а в украинском языке имеет довольно неприятное значение.

Украинский музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, что когда-то слово "холостяк" попало в украинские словари искусственно, во время советской языковой русификации 1930-х годов.

"В словаре Гринченко такого слова нет - и неудивительно почему. В украинском языке "холостой" означает пустой, а "холостить" - это, скажем, сделать кота не котом. Поэтому "холостяк" в значении "холостой человек" - это роковая ошибка", - пояснил музыкант.

Зато, по его словам, украинский аналог слова "холостяк" - это "парубок", а период самостоятельной жизни - "парубоцтво", а не "холостячество". Также можно сказать "панич" или "старый парубок", если речь идет о взрослом мужчине.

Что касается женщин, то, по словам Рами Аль Шаера, правильнее говорить "девка" или "панна", а не "холостячка".

"Как по мне - роскошно", - подытожил журналист.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

