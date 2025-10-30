Слово 'холостяк' имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчин

Вы узнаете:
- Почему слово "холостяк" не является украинским и откуда оно происходит
- Каково истинное значение слова "холостой"
- Какие украинские соответствия имеет слово "холостяк"
Привычное для многих украинцев слово "холостяк" на самом деле не является украинским. Более того - оно русского происхождения, а в украинском языке имеет довольно неприятное значение.
Украинский музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, что когда-то слово "холостяк" попало в украинские словари искусственно, во время советской языковой русификации 1930-х годов.
"В словаре Гринченко такого слова нет - и неудивительно почему. В украинском языке "холостой" означает пустой, а "холостить" - это, скажем, сделать кота не котом. Поэтому "холостяк" в значении "холостой человек" - это роковая ошибка", - пояснил музыкант.
Зато, по его словам, украинский аналог слова "холостяк" - это "парубок", а период самостоятельной жизни - "парубоцтво", а не "холостячество". Также можно сказать "панич" или "старый парубок", если речь идет о взрослом мужчине.
Что касается женщин, то, по словам Рами Аль Шаера, правильнее говорить "девка" или "панна", а не "холостячка".
"Как по мне - роскошно", - подытожил журналист.
Как сказать на украинском "холостяк" - видео:
Украинский язык - материалы по теме
Напомним, слово "утрировать" означает преувеличивать или доводить что-то до крайности. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер объяснил, что на украинском его можно заменить несколькими естественными вариантами.
Также он обратил внимание, что слово "капюшон" пришло из французского и допустимо в разговорной речи, однако украинский язык имеет свои аутентичные формы - "каптур" или "колпак", которые звучат естественнее и ближе к традиционной лексике.
Как сообщал Главред, в украинском языке слово "веснушки", которое часто используют для обозначения маленьких пигментных пятен на лице, на самом деле является неправильным. Даже слово "веснянки" не является корректной заменой.
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
