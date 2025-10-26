Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершают

Что интересного в материале:
- "Державний чиновник" по-украински лучше не говорить
- Более правильно будет сказать так: чиновник
Порой некоторые люди могут совершать ошибку и называть в украинском языке чиновников "державний чиновник". Но этого не стоит делать.
В своем TikTok автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний рассказала, как лучше говорить: "державний чиновник" или просто "чиновник".
"Чиновник" или "державний чиновник"
Она отметила, что чиновник уже является государственным служащим, поэтому лучше просто говорить так: чиновник.
Смотрите видео, как правильно сказать по-украински слово "чиновник":
@sametak1064 Про чиновників #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
