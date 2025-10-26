Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершают

В украинском языке слово "чиновник" лучше обозначать без дополнительных слов, считает Ольга Багний.

"Державний чиновник" по-украински лучше не говорить

Более правильно будет сказать так: чиновник

Порой некоторые люди могут совершать ошибку и называть в украинском языке чиновников "державний чиновник". Но этого не стоит делать.

В своем TikTok автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний рассказала, как лучше говорить: "державний чиновник" или просто "чиновник".

"Чиновник" или "державний чиновник"

Она отметила, что чиновник уже является государственным служащим, поэтому лучше просто говорить так: чиновник.

О персоне: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

