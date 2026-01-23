Укр
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Руслана Заклинская
23 января 2026, 11:53
В 1930-х годах советская власть пыталась стереть память о казацком роде и христианских традициях, заменив их фамилией Станислава Косиора.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Апостолово и Станислав Косиор

Вы узнаете:

  • Каким было первое название города Апостолово
  • Когда и почему город получил название Покровское
  • Почему город получил название Косиорово в 1936 году

Апостолово меняло свои названия так же стремительно, как менялись эпохи на украинских землях. Более века город жил под покровом Богородицы, впоследствии получил имя казацкого рода, а в 1930-х едва не стал очередной тенью на идеологической карте СССР.

Главред узнал, как раньше называлось Апостолово.

Почему первое название города было связано с природой

Современное Апостолово - это город в Днепропетровской области, основанный в 1793 году. Его площадь составляет около 15,8 км², а население насчитывает примерно 14-16 тысяч жителей. Город получил статус города в 1938 году.

Как пишет Телеграф, самое древнее известное название поселения, зафиксированное в источниках - Вошиве. Сегодня такой топоним может вызвать улыбку или удивление, однако для XVIII века он был вполне естественным.

Название происходило от названия местного ручья, протекавшего мимо первых домов поселенцев. В те времена люди не искали пафоса, они просто фиксировали на карте реальность, которая их окружала, давая населенным пунктам имена по названиям рек, балок или природных урочищ.

Как вера дала городу имя на века

В 1824 году быт поселка претерпел коренные изменения. Здесь возвели величественную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Храм стал не только духовным центром, но и новым ориентиром для путешественников и чиновников. Поселение переименовали в Покровское.

Это название оказалось невероятно жизнеспособным. Оно сохранялось более века — дольше любого другого.

Почему железная дорога вытеснила религиозный топоним

В начале ХХ века через эти земли проложили важную железнодорожную ветку. Станция, появившаяся в поселке, получила название Апостолово. Историки связывают этот топоним с родом Апостолов - прямых потомков гетмана Даниила Апостола, которые владели землями в этом регионе.

Когда станция превратилась в стратегический транспортный узел, ее название начало доминировать над сельским. В конце концов, новое имя перешло и на само поселение.

Почему появилось Косиорово и почему его отменили

В 1930-х годах началась эпоха идеологического "переписывания" карт. Советская машина методично заменяла исторические и религиозные названия именами партийных функционеров. В 1936 году Апостолово стало Косиоровым в честь советского деятеля Станислава Косиора.

Отметим, что Станислав Косиор- партийный деятель, который в 1928-1938 годах занимал должность генерального секретаря ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины. Он считается одним из главных организаторов и непосредственных виновников Голодомора 1932-1933 годов.

Однако это название стало лишь коротким эпизодом. Политические жернова быстро "перемололи" самого Косиора и уже в 1938 году городу вернули прежнее название. Сегодня это выглядит как символический "демонтаж культа" еще в советские времена, когда историческое название оказалось сильнее фамилии временного вождя.

Как Апостолово живет сегодня

Пройдя через волны переименований, Апостолово сумело сохранить свой статус и значение. В октябре 1956 года оно официально получило статус города. После административной реформы 2020 года город вошел в состав Криворожского района, став центром территориальной общины.

Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

