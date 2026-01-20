Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает Москва

Происхождение слова "деньги" открывает правду о формировании Московии и ее ордынском наследии, о котором в современной России предпочитают не вспоминать.

https://glavred.info/culture/znachenie-slova-dengi-raskryvaet-istinnuyu-istoriyu-rossii-chto-skryvaet-moskva-10734032.html Ссылка скопирована

Значение слова "деньги" — почему Москва скрывает историю своих денег / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какое значение слова "деньги"

Какое происхождение слова "деньги"

Почему в России говорят "деньги"

Происхождение слова "деньги" напрямую связано с историей формирования Московии и ее зависимостью от Золотой Орды, тогда как украинские земли веками были частью европейского денежного пространства. Об этом сообщил основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил значение русского слова "деньги".

видео дня

Как раньше назывались украинские монеты

Украинские земли еще со времен Древней Греции и Римской империи находились в эпицентре международного денежного обращения. Начиная с XVII века, здесь сформировалась собственная система счета денег, в основе которой лежало счетная единица "шаг". В то же время украинский рынок оставался открытым — на нем свободно обращались популярные европейские монеты.

В отличие от этого, северный сосед Украины пошел совсем другим путем развития.

Почему Россия — потомок Золотой Орды

Московия сформировала изолированную политическую и экономическую модель, которая базировалась не на европейских традициях, а на системе Золотой Орды. Именно в рамках этой системы возникла отдельная валюта — "данг" или "деньга", от которой и происходит современное русское слово "деньги".

"И здесь интересно вспомнить, вообще, первую московскую монету — это московская "деньга", которая содержит название "деньга московская" на ордынском языке. "Деньга" — это от ордынского "данга" — серебряной монеты, которая чеканилась... От этой монеты, от "данга" происходит слово "деньги", — отметил доктор исторических наук, старший хранитель музейной коллекции Национального банка Украины Андрей Бойко-Гагарин.

Смотрите видео об истории украинских денег:

Какой была первая монета России

По словам историков, первая монета Московии — "деньга" — фактически была подражанием монгольской монете. Даже после распада Монгольской империи в конце XV века Московия не изменила подход, а лишь продолжила чеканить собственные деньги по ордынским технологиям.

Именно тогда появилась известная "копейка".

""Копейка" получила свое название от слова "копье". То есть это оружие всадника, изображенного на монете. Московские монеты имеют технологию чеканки, заимствованную из Золотой Орды. То есть выдавливание проволоки, а затем ее сплющивание", — пояснил Андрей Бойко-Гагарин.

"Гроші" и "деньги": разные слова — разные цивилизации

Показательным является и языковое различие. Украинское слово "гроші" имеет западное происхождение и пришло, в частности, из Богемии. Зато русское "деньги" напрямую связано с ордынской финансовой системой.

Аким Галимов подчеркивает, что эта разница не случайна.

"Это языковое различие — не просто о словах, а о разных цивилизационных путях. Украина ориентировалась на Европу, а Московия — на Орду", — сказал Галимов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред