Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

Самое поэтичное объяснение связано с легендой о князе Черном.

На севере Украины, среди тихотекущей Десны и величественных силуэтов древних храмов, стоит город, который хранит в себе больше, чем просто архитектуру. Чернигов — один из старейших центров Европы, где каждый холм, каждая улица и каждый собор напоминают о княжеских временах, которые до сих пор отзываются эхом в вечернем воздухе. Но, несмотря на свой почтенный возраст, город до сих пор скрывает загадку: откуда происходит его название?

Сердце севера с тысячелетней историей

Чернигов — административный центр области, расположенный в 140 километрах от Киева. Здесь сохранилась уникальная часть домонгольского наследия Украины: Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский храм, Елецкий монастырь и другие памятники, формирующие неповторимый облик города.

Историки предлагают несколько объяснений:

Имя основателя. Самая распространенная версия связывает название с легендарным поселенцем Чернигом (или Чернегом). Подобные имена встречались у славян Центральной Европы, что делает гипотезу вполне логичной.

Черные клобуки. Некоторые исследователи считают, что название может происходить от кочевых воинов, которые охраняли границы Руси в XI–XII веках.

Темные леса. Когда-то окрестности города покрывали густые сосновые и дубовые массивы, которые издалека казались почти черными. Однако эта версия менее убедительна — подобные леса тогда были по всей Европе.

Самое романтичное толкование связано с преданием о князе Черном и его дочери Черной, пишет Телеграф. По легенде, она погибла, защищая город от хазарейцев, и именно ее имя стало символом Чернигова. Но историки напоминают: первое упоминание о городе датируется 907 годом, поэтому легенда — скорее поэтический образ, чем исторический факт.

