Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Один из украинских правителей находился у власти целых 64 года.

https://glavred.info/culture/kto-dolshe-vseh-pravil-ukrainskimi-zemlyami-istorik-nazval-nastoyashchego-rekordsmena-10732964.html Ссылка скопирована

Кто дольше всех в истории правил Украиной / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новостей:

Ярослав Мудрый правил дольше всех — в общей сложности 64 года на разных престолах

Владимир Великий удерживал власть 36–45 лет и крестил Русь

Иван Мазепа руководил Гетманщиной 22 года и стремился к независимости от Московии

Украинская история знает немало выдающихся правителей, однако только один из них удерживал власть дольше, чем кто-либо другой - более шести десятилетий. Об этом рассказал историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в новом видео на YouTube, где он определил тройку лидеров по продолжительности правления.

видео дня

Алферов отмечает, что рекордсмен начал свой политический путь еще ребенком, а его влияние на развитие украинских земель ощутимо и сегодня.

Третье место - Иван Мазепа (22 года)

Гетман Иван Мазепа возглавлял Гетманщину с 1687 по 1709 год. Его долгое правление стало переломным моментом в борьбе за украинскую субъектность.

Именно Мазепа предпринял попытку вырваться из-под власти Московии, что и стало причиной многовековой кампании дискредитации со стороны российской пропаганды.

Второе место — Владимир Великий (36–45 лет)

Князь Владимир официально правил в Киеве 36 лет, но с учетом власти в других регионах его политическая карьера длилась около 45 лет. Именно он осуществил крещение Руси, заложив духовные и культурные основы, которые определили развитие государства на века вперед.

Абсолютный рекорд - Ярослав Мудрый (64 года)

Дольше всех у власти находился сын Владимира - Ярослав Мудрый. Его киевское правление длилось 37 лет, но общий период княжения на разных престолах достиг рекордных 64 лет.

При Ярославе Киевская Русь пережила культурный и политический взлет, а сам правитель стал символом государственной мудрости, образованности и стабильности.

Алферов подчеркивает, что именно продолжительность и качество правления Ярослава Мудрого сделали его одной из ключевых фигур украинской истории, а его наследие до сих пор формирует представление о сильном и развитом государстве.

Смотрите видео о том, кто дольше всех правил Украиной:

Вас может заинтересовать:

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред