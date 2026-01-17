Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Главное из новостей:
- Ярослав Мудрый правил дольше всех — в общей сложности 64 года на разных престолах
- Владимир Великий удерживал власть 36–45 лет и крестил Русь
- Иван Мазепа руководил Гетманщиной 22 года и стремился к независимости от Московии
Украинская история знает немало выдающихся правителей, однако только один из них удерживал власть дольше, чем кто-либо другой - более шести десятилетий. Об этом рассказал историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в новом видео на YouTube, где он определил тройку лидеров по продолжительности правления.
Алферов отмечает, что рекордсмен начал свой политический путь еще ребенком, а его влияние на развитие украинских земель ощутимо и сегодня.
Третье место - Иван Мазепа (22 года)
Гетман Иван Мазепа возглавлял Гетманщину с 1687 по 1709 год. Его долгое правление стало переломным моментом в борьбе за украинскую субъектность.
Именно Мазепа предпринял попытку вырваться из-под власти Московии, что и стало причиной многовековой кампании дискредитации со стороны российской пропаганды.
Второе место — Владимир Великий (36–45 лет)
Князь Владимир официально правил в Киеве 36 лет, но с учетом власти в других регионах его политическая карьера длилась около 45 лет. Именно он осуществил крещение Руси, заложив духовные и культурные основы, которые определили развитие государства на века вперед.
Абсолютный рекорд - Ярослав Мудрый (64 года)
Дольше всех у власти находился сын Владимира - Ярослав Мудрый. Его киевское правление длилось 37 лет, но общий период княжения на разных престолах достиг рекордных 64 лет.
При Ярославе Киевская Русь пережила культурный и политический взлет, а сам правитель стал символом государственной мудрости, образованности и стабильности.
Алферов подчеркивает, что именно продолжительность и качество правления Ярослава Мудрого сделали его одной из ключевых фигур украинской истории, а его наследие до сих пор формирует представление о сильном и развитом государстве.
О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
