Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Анна Косик
16 января 2026, 14:54
Изображения выдающихся деятелей Украины появились не только на гривнях.
рубли в приднестровье
Изображения выдающихся украинских деятелей на рублях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

  • На какой иностранной банкноте изображен Богдан Хмельницкий
  • Почему Шевченко напечатали на рублях

На банкнотах в разных странах мира обычно изображают выдающихся исторических деятелей, писателей или ученых. Однако украинский государственный деятель и гетман Богдан Хмельницкий, а также писатель Тарас Шевченко изображены не только на гривнях.

Главред узнал, что их напечатали и на рублях. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинская блогерша под ником ellevika.

Как изображения украинцев появились на рублях

Портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого появился в 1990-х годах на банкноте 50000 рублей, однако не в стране-агрессоре России, а в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике.

Впоследствии в так называемой "ПМР" произошла деноминация и уже на 50 рублях напечатали портрет украинского писателя Тараса Шевченко. Решение о размещении изображения украинских деятелей на рублях объясняли тем, что значительная часть населения Приднестровья - украинцы.

Смотрите видео об изображении украинцев на рублях:

О персоне: ellevika

ellevika - украинская блогерша, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следят более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

Тарас Шевченко купюры Богдан Хмельницкий деньги
