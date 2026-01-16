Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Вы узнаете:
На банкнотах в разных странах мира обычно изображают выдающихся исторических деятелей, писателей или ученых. Однако украинский государственный деятель и гетман Богдан Хмельницкий, а также писатель Тарас Шевченко изображены не только на гривнях.
Главред узнал, что их напечатали и на рублях. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинская блогерша под ником ellevika.
Как изображения украинцев появились на рублях
Портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого появился в 1990-х годах на банкноте 50000 рублей, однако не в стране-агрессоре России, а в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике.
Впоследствии в так называемой "ПМР" произошла деноминация и уже на 50 рублях напечатали портрет украинского писателя Тараса Шевченко. Решение о размещении изображения украинских деятелей на рублях объясняли тем, что значительная часть населения Приднестровья - украинцы.
