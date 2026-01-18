Почти 75 лет носил имя 'красного палача' и врага Махно - что это за город Украины

Десятилетиями город ассоциировали с фигурой советского генерала, но его настоящая история гораздо глубже.

Город Багачево / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Город Багачево, что в Черкасской области, в течение почти 75 лет был заложником идеологического имени советского генерала. Теперь город с шахтерскими корнями и уникальной природой пишет новую страницу своей истории.

Багачево находится в 12 км от Звенигорода и в 86 км от Черкасс. Население города насчитывает более 20 тысяч жителей. Главред узнал, как раньше назывался город.

Почему город десятилетиями ассоциировали с "бурым золотом"

История Багачево неразрывно связана с недрами земли. Как пишет "Телеграф", вначале это было небольшое рабочее поселение, которое имело вполне логичное название - Шахтинское. Город появился благодаря разработке мощных буроугольных месторождений на берегу реки Шполки.

Интересным фактом является то, что после Второй мировой войны здесь работало трофейное немецкое оборудование: гигантский роторный экскаватор и отвальный мост длиной 300 метров, что на то время было настоящим техническим прорывом для региона.

Как Шахтинское стало Ватутиным

В 1949 году рабочий поселок получил статус города и новое название - Ватутино. Его дали в честь советского генерала Николая Ватутина. Хотя советская историография героизировала его за освобождение Звенигородского района от нацистов в 1944 году, украинские историки напоминают о другой стороне его деятельности. Ватутин принимал активное участие в подавлении украинского освободительного движения, воюя против армии Нестора Махно и повстанцев легендарного Холодного Яра. В течение почти 75 лет имя человека, который боролся против независимости Украины, доминировало в топонимике шахтерского края.

Как происходила декоммунизация в Ватутино

Первая волна переименований в городе началась в 2016 году и касалась улиц. Советские названия заменили на имена украинских героев и исторические события.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году произошла вторая волна переименований. Тогда появились проспект Независимости, улицы Небесной Сотни, Леся Курбаса, Холодноярская и другие.

Город полностью избавился от советского названия в 2024 году. 25 сентября Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании города в Багачево.

Почему выбрали название "Багачево"

Название "Багачево" не было случайным, оно имеет двойную историческую и географическую основу. Краеведы отмечают, что город расположен вблизи урочища, которое издавна славилось невероятным разнообразием флоры и фауны. Именно эта природная роскошь вдохновила местных жителей.

Также название прочно связано с железнодорожной станцией "Багачево", открытой еще в 1931 году. Станция была стратегическим узлом, соединявшим направления Цветково-Христиновка и Багачево-Дашуковка, задолго до того, как городу навязали имя советского генерала.

