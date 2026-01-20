Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

История знает времена, когда Украина оказывалась в настоящем ледяном плену до апреля.

Самая суровая зима в 1929 году / Коллаж: Главред, фото: Национальный цифровой архив Польши

Вы узнаете:

Почему зиму 1929 года считают самой суровой в ХХ веке

Какова была ситуация зимой 1929 года на западе Украины

Какую зиму считают самой холодной в истории Европы

Самой суровой зимой ХХ века в Украине и большей части Европы традиционно называют зиму 1929 года. Она вошла в историю не только рекордно низкими температурами, но и аномальным количеством снега, которое парализовало транспорт, сельское хозяйство и повседневную жизнь людей.

Какой была зима 1929 года на западе Украины

Архивные фотографии из Национального цифрового архива Польши свидетельствуют о чрезвычайно сложной ситуации на территории Львовщины и Тернопольщины. Как пишет T1.ua, мощные снегопады привели к образованию многометровых сугробов, которые полностью заблокировали железнодорожные пути на направлениях Львов – Тернополь и Тернополь – Лановцы.

Из-за постоянных сугробов Львовская дирекция железных дорог была вынуждена временно прекратить движение почти на всех местных путях. Даже после частичного восстановления сообщения поезда прибывали с большими задержками.

Когда начались снегопады и сколько держался снег

Первые интенсивные снегопады зафиксировали еще в октябре 1928 года. Устойчивый снежный покров удерживался с начала декабря и вплоть до середины апреля 1929 года.

В низменных районах высота покрова достигала 60 сантиметров, а в предгорьях Карпат сугробы поднимались выше человеческого роста - более метра в высоту.

Как боролись со стихией

Когда традиционные методы очистки улиц оказались бессильны, Львовская дирекция железных дорог прибегла к радикальным мерам. На улицы города выехал настоящий технический гигант того времени - гусеничный танк, переоборудованный под снегоочиститель, с двигателем мощностью 1 000 лошадиных сил.

Его появление на улицах города вызвало настоящий ажиотаж. Жители останавливались, чтобы воочию увидеть необычную технику в действии.

Какой была зима 1929 года в других регионах Украины

Морозы нанесли серьезный ущерб и другим регионам страны. В степных областях и на Левобережье Днепра массово вымерзали посевы.

В Киеве столбики термометров дважды падали до отметки -32,2°C. Даже солнечный Крым не стал исключением, там зафиксировали неслыханные для субтропиков -25°C.

Какая зима была самой холодной в истории Европы

По данным Britannica, самой экстремальной зимой за последние 500 лет стала зима 1709 года. Во Франции голод и холод унесли жизни более 600 тысяч человек.

Морозы были настолько сильными, что деревья промерзали и раскалывались, а реки и моря, в частности Темза и Балтийское море, полностью покрывались льдом.

В порту Копенгагена толщина льда достигала почти 70 сантиметров, а торговые пути были заблокированы. Птицы замерзали прямо во время полета и падали на землю ледяными статуэтками. Также вино в погребах превращалось в лед и разрывало бочки, а хлеб приходилось рубить топорами.

Весной талая вода не могла впитываться в землю, поскольку почва оставалась промерзшей. Это вызвало катастрофические наводнения, которые охватили значительные территории Европы.

