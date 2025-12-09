"Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в Нацотборе

Певица Марта Адамчук подала заявку на Нацотбор Евровидения и стала одной из 15 артистов, которые прошли в лонглист. Однако это не первая ее попытка покорить международный песенный конкурс. Марта Адамчук пригласила "Ближе к звездам" к себе домой и призналась, что с Евровидением у нее связана очень непростая история.
Как выяснилось, певица уже участвовала в национальном отборе на Евровидение, однако в финал так и не попала. И дело было якобы не в песне, а в ней как в артистке. По словам Марты, один из продюсеров считал, что она слишком давно на сцене и "не проходит" по возрасту.
"Я уже подавала когда-то заявки на Евровидение и однажды уже была на этапе основного состава самого отбора. И не попадала, какие-то там чудеса ставились. И тогда мне сказали: "Ну, Марта уже старая для Евровидения". Это был продюсер. Я не буду говорить, кто. Причем это не было сказано прямо, это было сказано кулуарно, мне передали. И это еще хуже", - прокомментировала Марта Адамчук в интервью "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.
После этой неудачной попытки артистка отложила мечту о сцене Евровидения. Но в этом году решила дать себе второй шанс.
"Когда мне это сказали, я уже себя немножечко списала и уже не подавала заявки. А сейчас мне сказали: "У тебя есть опыт". Вот видите, как могут по-разному продюсеры", - заинтриговала певица.
Марта Адамчук - одна из шести участников лонглиста, которые поборются за выход в финал Нацотбора Евровидения 2026. В январе, после двух дней прослушиваний конкурсных песен, состоится онлайн-голосование в приложении "Дія", где определят десятого финалиста. Сам финал Нацотбора пройдет в феврале.
Полное интервью Марты Адамчук смотрите в новом выпуске "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.
