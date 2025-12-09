Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

Дарья Федина пересмотрела своим перспективы и приоритеты.

Мелашка из Поймать Кайдаша Дарья Федина отказывается от актерства / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tse.hanna, Скриншот YouTube

Кто такая Дарья Федина

Почему она решила не продолжать развитие карьеры актрисы

Украинская актриса Дарья Федина получила известность в 2020 году - после выхода на экраны сериала "Поймать Кайдаша". В нем Дарья, на тот момент студентка первого курса театрального, исполнила роль Мелашки - жены Лаврина.

После "Кайдашей" у Фединой последовала работа в театре и другие проекты. Однако сегодня артистка готова поставить точку в своем актерстве. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

Отец и муж Дарьи в ЗСУ, и она сама с началом полномасштабной войны полностью посвятила себя волонтерству. Сейчас Федина находится в поиске сферы занятий, которые помогли бы приблизить победу Украины над оккупантом, и актерская работа, на ее взгляд, в их число пока не входит.

"Хочу поискать себя в другой сфере, где мне будет комфортнее и я принесу больше пользы. Наверное, это очень громко звучит — "я ухожу из профессии". Но не хочется так говорить. Сейчас пытаюсь учиться и пробовать разные сферы, чтобы понять, что подходит мне больше всего. Поэтому нет четкости. Мой приоритет — быть более полезной для Сил обороны. Потому что каким актерством я буду заниматься в случае оккупации. Есть очень много разной работы, которая не обязательно в армии. Но я найду для себя то место, где я буду чувствовать себя полезной", - говорит Дарья Федина.

Мелашка из Поймать Кайдаша Дарья Федина отказывается от актерства / Скриншот YouTube

