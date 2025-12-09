Графики отключений затянутся: эксперт озвучил реальные сроки восстановления энергетики

Эксперты предупредил, что даже после ремонта дефицит электроэнергии будет оставаться в некоторых регионах.

Когда стабилизируется энергосистема

Почему восстановление продлится несколько месяцев

Что мешает быстро ремонтировать сети

В ближайшие несколько дней энергетическая ситуация в большинстве регионов Украины заметно стабилизируется, однако для полного восстановления энергосистемы понадобится не менее 10-12 недель. Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, "за три-четыре дня будет ощутимо проще в большей части Украины. И ситуация будет улучшаться, но для того, чтобы восстановиться до нормального состояния реально нужно 10-12 недель".

Проблемы высоковольтных сетей и дефицит энергии

Эксперт отметил, что даже после восстановления высоковольтных сетей дефицит в системе будет оставаться. Он отметил, что две недавние массированные атаки существенно повредили объекты, особенно там, где не было надлежащей защиты.

"Относительно высоковольтных сетей, мы сейчас находимся в первой стадии восстановления... Есть существенные потери по оборудованию там, где не было защиты", - уточнил Харченко.

Он также пояснил, что во время массированных ударов защитные системы прикрывают только ключевые элементы подстанций, а остальная территория остается уязвимой. Кроме того, из-за широкого применения кассетных боеприпасов ремонтные бригады вынуждены тратить 1-2 дня на разминирование перед началом работ.

"Сейчас после каждой атаки фактически три, четыре, пять дней очень сложная ситуация с передачей и, разумеется, с генерацией. Мы сейчас именно в этой части цикла", - добавил директор Центра исследований энергетики.

Когда удастся отменить отключения - мнение эксперта

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии будут оставаться актуальными на протяжении всей зимы. По его оценке, отмена возможна не раньше начала апреля - и то лишь при условии благоприятной ситуации в энергосистеме.

Специалист подчеркивает, что украинцам следует подготовиться к длительным ограничениям в поставках электричества как минимум до середины весны.

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Там фиксируются значительные разрушения, а российские атаки продолжаются почти ежедневно.

Напомним, что после очередной атаки РФ ситуация в украинской энергосистеме сложная, но контролируемая. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию. Власти работают над тем, чтобы количество очередей отключений не превышало трех.

Кроме того, Правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

