Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

Дарья Пшеничник
9 декабря 2025, 15:02
47
Метод подходит для большинства типов посуды и не требует значительных усилий.
Кастрюля
Как очистить кастрюлю от пригара / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

  • Простой домашний метод позволяет быстро отмыть кастрюлю от нагара
  • Раствор из воды и отбеливателя, доведенный до кипения, эффективно растворяет темный налет

Со временем даже самая качественная кухонная посуда теряет свой вид: на дне появляется темный нагар, стенки тускнеют, а некогда любимая кастрюля превращается в "запасную".

Однако покупать новую совсем не обязательно - существует простой способ вернуть посуде чистоту и блеск, используя только то, что есть дома. Об этом сообщает FoodOboz.

видео дня

Почему кастрюли темнеют и как это исправить

Налет образуется из-за пригоревших остатков пищи, крахмала и жиров, которые со временем "въедаются" в поверхность. Но есть действенный метод, который позволяет отмыть даже старый нагар без длительного замачивания и изнурительной чистки.

Секрет - в простом растворе, который эффективно расщепляет темные пятна и возвращает металлу светлый оттенок.

Пошаговый метод

  • Наполнить кастрюлю наполовину водой.
  • Добавить две столовые ложки отбеливающего средства.
  • Поставить на плиту и довести до кипения - высокая температура активирует очищение.
  • Снять с огня и дать раствору полностью остыть.
  • Слить воду и оценить результат - поверхность становится значительно светлее и чище.

В большинстве случаев кастрюля после процедуры выглядит почти новой. Если нагар вернется со временем, метод легко повторить.

Почему этот способ такой эффективный

Метод не требует специальных средств и занимает минимум времени. Он позволяет продлить срок службы посуды, сэкономить деньги и поддерживать кухонную утварь в опрятном состоянии. Подходит как для регулярного ухода, так и для "реанимации" кастрюль, которые долго не использовались.

Также может быть интересным:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня посуда лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:38Синоптик
Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

15:15Украина
Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

14:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Последние новости

16:30

Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

16:28

Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

16:06

В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

15:38

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:15

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:15

Наташа Королева снова унизила свою невестку

15:11

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

15:10

Не про честность: Марина Боржемская рассказала о матери Узелкова

15:02

Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

Реклама
15:02

От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

15:00

Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

14:57

Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

14:40

Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

14:23

"Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в НацотбореВидео

14:20

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

14:10

Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

14:05

Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позициюВидео

13:55

Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

13:46

Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

13:40

Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлениемВидео

Реклама
13:25

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после разводаВидео

13:13

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:12

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

12:57

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

12:50

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:46

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

12:08

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:03

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

12:02

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

12:02

"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

12:01

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

11:55

Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

11:53

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

11:30

Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

11:22

"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

11:16

Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

11:05

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

11:01

Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

10:57

Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

Реклама
10:41

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

10:23

Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

09:58

Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

09:46

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:42

Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

09:30

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

09:17

В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять