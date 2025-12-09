Укр
Читать на украинском
Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

Инна Ковенько
9 декабря 2025, 04:25
8
Если ваша микроволновка давно нуждается в генеральной уборке, попробуйте этот быстрый метод.
Чем помыть микроволновку внутри - как почистить микроволновку лимоном
Чем помыть микроволновку внутри - как почистить микроволновку лимоном / Колаж: Главред, фото: Pexels, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем помыть микроволновку внутри
  • Как почистить микроволновку лимоном

Из всех кухонных приборов, микроволновка обычно быстрее всего загрязняется. Капли соуса, остатки еды, жирные пятна - все это скапливается внутри буквально за несколько дней. Если отложить уборку "на потом", то уже через неделю или месяц грязь превращается в настоящий камень, который трудно оттереть даже самыми сильными средствами.

Главред расскажет о чрезвычайно простом, но действенном лайфхаке, как быстро отмыть микроволновку внутри.

Пользовательница TikTok под ником @shineanddine, показала метод, покоривший тысячи пользователей. Она доказала, что для очшчення грязи не нужны дорогие химические средства или долгие часы мытья. Об этом пишет Express.

Чем помыть микроволновку внутри

Чтобы приготовить смесь, вам понадобятся всего три ингредиента, которые есть почти в каждой кухне:

  • Вода
  • Средство для мытья посуды
  • Лимонный сок

Секрет в том, что эта простая смесь превращается в мощный пар, который размягчает даже самые стойкие пятна.

Как почистить микроволновку лимоном

Возьмите пластиковую миску и наполните ее водой наполовину. Затем добавьте несколько капель моющего средства и немного лимонного сока.

Готовую смесь поставьте в микроволновку и запустите ее на пять минут. Когда таймер истечет, рекомендуем оставить дверцу закрытой еще на две минуты, чтобы пар успел "поработать".

После этого достаточно взять обычное полотенце или бумажную салфетку и просто вытереть внутренние стенки. Тереть не нужно, грязь сама отходит, оставляя поверхность чистой и блестящей.

Этот метод очень простой и быстрый, а еще для него не нужны лишние расходы.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть микроволновку:

@jack.designs This is how to clean your microwave in one of the simplest and easiest ways! И это все натурально, потому что все, что вам нужно - это лимон ? #cleaninghacks#ecocleaning#naturalcleaning#motivation#anxietyrelief♬ оригинальный звук - Jack Callaghan

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

