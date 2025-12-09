Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

Если ваша микроволновка давно нуждается в генеральной уборке, попробуйте этот быстрый метод.

Из всех кухонных приборов, микроволновка обычно быстрее всего загрязняется. Капли соуса, остатки еды, жирные пятна - все это скапливается внутри буквально за несколько дней. Если отложить уборку "на потом", то уже через неделю или месяц грязь превращается в настоящий камень, который трудно оттереть даже самыми сильными средствами.

Главред расскажет о чрезвычайно простом, но действенном лайфхаке, как быстро отмыть микроволновку внутри.

Пользовательница TikTok под ником @shineanddine, показала метод, покоривший тысячи пользователей. Она доказала, что для очшчення грязи не нужны дорогие химические средства или долгие часы мытья. Об этом пишет Express.

Чем помыть микроволновку внутри

Чтобы приготовить смесь, вам понадобятся всего три ингредиента, которые есть почти в каждой кухне:

Вода

Средство для мытья посуды

Лимонный сок

Секрет в том, что эта простая смесь превращается в мощный пар, который размягчает даже самые стойкие пятна.

Как почистить микроволновку лимоном

Возьмите пластиковую миску и наполните ее водой наполовину. Затем добавьте несколько капель моющего средства и немного лимонного сока.

Готовую смесь поставьте в микроволновку и запустите ее на пять минут. Когда таймер истечет, рекомендуем оставить дверцу закрытой еще на две минуты, чтобы пар успел "поработать".

После этого достаточно взять обычное полотенце или бумажную салфетку и просто вытереть внутренние стенки. Тереть не нужно, грязь сама отходит, оставляя поверхность чистой и блестящей.

Этот метод очень простой и быстрый, а еще для него не нужны лишние расходы.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть микроволновку:

