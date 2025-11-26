Многие даже не догадываются: что означают символы на микроволновке

Вы узнаете:
- Как с помощью одного режима избавиться от неприятного запаха в микроволновке
- Что нужно нажать, чтобы разморозить продукт в микроволновке правильно
Многие люди ежедневно используют микроволновую печь для подогрева пищи, или отдельных ингредиентов. При этом, как правило, они разве что регулируют мощность и время работы микроволновки.
Однако выяснилось, что во многих моделях микроволновых печей есть специальные режимы. Главред узнал, для чего они предназначены. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алина Бурлака.
Какие режимы есть у микроволновки
Первый полезный режим микроволновки - это дезодорация. Его символ выглядит как прямоугольник с двумя волнами справа. Этот режим можно включать тогда, когда нужно убрать специфические запахи от продуктов.
"Он использует нагрев и вентиляцию для того, чтобы выветрить молекулы запахов, которые въелись в стенки микроволновки", - пояснила Бурлака.
Второй режим - это поддержание тепла. Изображен он в виде подноса с полукуполом прерывистой линии и двумя волнами. На этом режиме можно поддерживать температуру готовых блюд до 60 минут, при этом не пересушивая их.
Еще один режим микроволновки - комбинированный. Его обозначают квадратом с двумя волнами и зигзаг линией внутри. На этом режиме можно как и подогревать пищу, так и румянить золотую корочку.
Режим автоматической готовки на микроволновых печах обозначают надписью AUTO внутри квадрата. На нем можно готовить предварительно запрограммированные полноценные блюда.
Быстрая разморозка - еще один режим, о котором часто не знают. Он обозначен символом с капелькой и снежинкой. На этом режиме можно размораживать продукты так, чтобы их края не подварились.
Последний режим - микроволновый. Выглядит он как квадрат с тремя волнами внутри. Именно этим режимом пользуется большинство владельцев микроволновок, чтобы просто разогреть пищу, или же растопить шоколад, или сливочное масло.
Смотрите видео о режимах микроволновки:
@alina_burlaka_ С духовкой разобрались в прошлом видео, теперь время микроволновки ? В общем подытоживая: на микроволновом режиме - мы греем пищу, на авто готовке и комби - готовим. А разморозка, поддержание тепла и дезодорация - являются вспомогательными режимами. ?Розгрев базовых продуктов в микроволновом режиме. ( готовые блюда) - Супы и соусы 2-3 мин, 800-1000 Вт; - Мясные блюда (порция) 3-4 мин, 700-800 Вт; - Гарниры 2-4 мин, 800 Вт; - Овощные блюда 2-3 мин, 700-800 Вт; - Паста 2-4 мин, 800 Вт; - Рыба 2-4 мин, 600-700 Вт; - Птица (порция) 3-4 мин, 800 Вт; ❗️Розігрівай под крышкой, перемешивай на половине времени. ?Что можно готовить на режиме автоматической готовки, зависит от конкретной микроволновки, но вот пару примеров: - Каша - программа "Каша" - Замороженные овощи - программа "Овощи" - Картофель в мундире - программа "Картофель". ?Комбинированный режим. - Мясные стейки (тонкие) 6-8 мин; - Овощи гриль (кабачки, баклажаны) 10-12 мин; - Рыба филе 8-10 мин; - Запеканки 15-20 мин; - Пицца 5-6 мин (кусочек); - Сырники/котлеты 10-12 мин; ❗️В инструкции пишут, что на нем готовить даже быстрее чем в духовке. Я лично никогда не пробовала, но если у кого-то был такой опыт - поделитесь в комментариях, мне интересно :) #микроволновка#режимымикроволновки#кухонныедевайсы#рецепты на украинском #украинскийтикток♬ Nice and Easy - Louis Adrien
О персоне: Алина Бурлака
Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.
