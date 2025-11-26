Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Жизнь

Многие даже не догадываются: что означают символы на микроволновке

Анна Косик
26 ноября 2025, 08:54
Большинство микроволновок имеют очень полезные режимы, о которых люди даже не догадываются.
микроволновки
Секретные функции микроволновой печи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как с помощью одного режима избавиться от неприятного запаха в микроволновке
  • Что нужно нажать, чтобы разморозить продукт в микроволновке правильно

Многие люди ежедневно используют микроволновую печь для подогрева пищи, или отдельных ингредиентов. При этом, как правило, они разве что регулируют мощность и время работы микроволновки.

Однако выяснилось, что во многих моделях микроволновых печей есть специальные режимы. Главред узнал, для чего они предназначены. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алина Бурлака.

видео дня

Какие режимы есть у микроволновки

Первый полезный режим микроволновки - это дезодорация. Его символ выглядит как прямоугольник с двумя волнами справа. Этот режим можно включать тогда, когда нужно убрать специфические запахи от продуктов.

"Он использует нагрев и вентиляцию для того, чтобы выветрить молекулы запахов, которые въелись в стенки микроволновки", - пояснила Бурлака.

Второй режим - это поддержание тепла. Изображен он в виде подноса с полукуполом прерывистой линии и двумя волнами. На этом режиме можно поддерживать температуру готовых блюд до 60 минут, при этом не пересушивая их.

Еще один режим микроволновки - комбинированный. Его обозначают квадратом с двумя волнами и зигзаг линией внутри. На этом режиме можно как и подогревать пищу, так и румянить золотую корочку.

Режим автоматической готовки на микроволновых печах обозначают надписью AUTO внутри квадрата. На нем можно готовить предварительно запрограммированные полноценные блюда.

Быстрая разморозка - еще один режим, о котором часто не знают. Он обозначен символом с капелькой и снежинкой. На этом режиме можно размораживать продукты так, чтобы их края не подварились.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку инфографика
Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

Последний режим - микроволновый. Выглядит он как квадрат с тремя волнами внутри. Именно этим режимом пользуется большинство владельцев микроволновок, чтобы просто разогреть пищу, или же растопить шоколад, или сливочное масло.

Смотрите видео о режимах микроволновки:

@alina_burlaka_ С духовкой разобрались в прошлом видео, теперь время микроволновки ? В общем подытоживая: на микроволновом режиме - мы греем пищу, на авто готовке и комби - готовим. А разморозка, поддержание тепла и дезодорация - являются вспомогательными режимами. ?Розгрев базовых продуктов в микроволновом режиме. ( готовые блюда) - Супы и соусы 2-3 мин, 800-1000 Вт; - Мясные блюда (порция) 3-4 мин, 700-800 Вт; - Гарниры 2-4 мин, 800 Вт; - Овощные блюда 2-3 мин, 700-800 Вт; - Паста 2-4 мин, 800 Вт; - Рыба 2-4 мин, 600-700 Вт; - Птица (порция) 3-4 мин, 800 Вт; ❗️Розігрівай под крышкой, перемешивай на половине времени. ?Что можно готовить на режиме автоматической готовки, зависит от конкретной микроволновки, но вот пару примеров: - Каша - программа "Каша" - Замороженные овощи - программа "Овощи" - Картофель в мундире - программа "Картофель". ?Комбинированный режим. - Мясные стейки (тонкие) 6-8 мин; - Овощи гриль (кабачки, баклажаны) 10-12 мин; - Рыба филе 8-10 мин; - Запеканки 15-20 мин; - Пицца 5-6 мин (кусочек); - Сырники/котлеты 10-12 мин; ❗️В инструкции пишут, что на нем готовить даже быстрее чем в духовке. Я лично никогда не пробовала, но если у кого-то был такой опыт - поделитесь в комментариях, мне интересно :) #микроволновка#режимымикроволновки#кухонныедевайсы#рецепты на украинском #украинскийтикток♬ Nice and Easy - Louis Adrien

О персоне: Алина Бурлака

Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

микроволновка
