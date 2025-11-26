Многие даже не догадываются: что означают символы на микроволновке

Большинство микроволновок имеют очень полезные режимы, о которых люди даже не догадываются.

https://glavred.info/life/mnogie-dazhe-ne-dogadyvayutsya-chto-oznachayut-simvoly-na-mikrovolnovke-10718873.html Ссылка скопирована

Секретные функции микроволновой печи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как с помощью одного режима избавиться от неприятного запаха в микроволновке

Что нужно нажать, чтобы разморозить продукт в микроволновке правильно

Многие люди ежедневно используют микроволновую печь для подогрева пищи, или отдельных ингредиентов. При этом, как правило, они разве что регулируют мощность и время работы микроволновки.

Однако выяснилось, что во многих моделях микроволновых печей есть специальные режимы. Главред узнал, для чего они предназначены. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алина Бурлака.

видео дня

Какие режимы есть у микроволновки

Первый полезный режим микроволновки - это дезодорация. Его символ выглядит как прямоугольник с двумя волнами справа. Этот режим можно включать тогда, когда нужно убрать специфические запахи от продуктов.

"Он использует нагрев и вентиляцию для того, чтобы выветрить молекулы запахов, которые въелись в стенки микроволновки", - пояснила Бурлака.

Второй режим - это поддержание тепла. Изображен он в виде подноса с полукуполом прерывистой линии и двумя волнами. На этом режиме можно поддерживать температуру готовых блюд до 60 минут, при этом не пересушивая их.

Еще один режим микроволновки - комбинированный. Его обозначают квадратом с двумя волнами и зигзаг линией внутри. На этом режиме можно как и подогревать пищу, так и румянить золотую корочку.

Режим автоматической готовки на микроволновых печах обозначают надписью AUTO внутри квадрата. На нем можно готовить предварительно запрограммированные полноценные блюда.

Быстрая разморозка - еще один режим, о котором часто не знают. Он обозначен символом с капелькой и снежинкой. На этом режиме можно размораживать продукты так, чтобы их края не подварились.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

Последний режим - микроволновый. Выглядит он как квадрат с тремя волнами внутри. Именно этим режимом пользуется большинство владельцев микроволновок, чтобы просто разогреть пищу, или же растопить шоколад, или сливочное масло.

Смотрите видео о режимах микроволновки:

Другие новости:

О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред