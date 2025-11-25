Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

Попробуйте решить головоломку, чтобы проверить свой интеллект всего за несколько секунд.

Головоломка для самых внимательных / фото: jagranjosh

Головоломки с картинками - это быстрый тест интеллекта и тренировка памяти. Что важно, они подходят для всех возрастных групп.

Решение картинок-головоломок может помочь уменьшить стресс и предотвратить умственный спад у взрослых и пожилых людей. Ведь такие задачи эффективно стимулируют обе стороны мозга.

В jagranjosh поделились очень интересным и необычным тестом. Нужно найти пять арбузов без косточек за 15 секунд.

Вам нужно хорошо сконцентрироваться и уделять внимание даже маленьким деталям, чтобы разгадать головоломку, передает Главред.

Внимательно осмотрите каждый арбуз. Арбузы без косточек так хорошо маскируются, что даже самые острые глаза не могут их найти.

Арбузы без косточек могут быть частично скрыты, сливаясь с фоном. Обращайте внимание на ломтики без черных пятнышек.

Попробуйте найти все арбузы / фото: jagranjosh

Хотя кажется, что найти пять арбузов без косточек почти нереально - это не так.

Ниже вы можете проверить себя и узнать, где на самом деле были спрятаны арбузы.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

