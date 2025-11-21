Укр
Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд

Мария Николишин
21 ноября 2025, 19:41
Эта головоломка может проверить ваш интеллект всего за несколько секунд.
Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд
Сложная головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки - это отличная умственная тренировка, которая помогает быстрее обрабатывать визуальную информацию. Научные исследования показали, что регулярное решение головоломок может улучшить память и настроение, а также снять стресс.

Что важно, головоломки подключают как логическую, так и творческую стороны мозга. Этот процесс улучшает визуально-пространственное мышление, способность к решению проблем и остроту ума.

В jagranjosh поделились интересным тестом. Нужно найти кота, который прячется среди енотов всего за 15 секунд.

Эта головоломка представляет изображение, наполненное енотами, но так кажется только на первый взгляд, ведь на виду прячется кот, передает Главред.

Вам нужно сосредоточить все свое внимание на изображении. Ищите отличительные черты кота - форма его тела, усы или уши.

Внимательно просматривайте изображение. Тонкие различия могут быть не заметны сразу.

Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд
Попробуйте найти кота / фото: jagranjosh

Не спешите. Разделите изображение на части и тщательно просматривайте каждую. Кот может сливаться с енотами.

Ниже вы можете проверить себя и узнать, где на самом деле был спрятан кот.

Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд
Решение головоломки / фото: jagranjosh

Ранее мы также публиковали головоломку, с которой справится только гений. Нужно найти три отличия на фото за 31 секунду.

Вы также можете пройти сложную головоломку на IQ. Только счастливчики найдут спрятанную букву "О".

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

16:28

Притягивают болезни и нечистую силу: какие популярные растения нельзя приносить в дом

16:15

В какие дни рождаются уверенные в себе и сильные духом люди - три даты

16:08

Путинист Киркоров отказался от важного лечения — что с ним случилось

