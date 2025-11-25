Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

Через ткань может передаваться чесотка, педикулез, а при покупке обуви - грибковые инфекции.

https://glavred.info/life/noshenaya-odezhda-i-riski-dlya-zdorovya-kakie-bolezni-mogut-peredavatsya-cherez-sekondhend-10718753.html Ссылка скопирована

Чем опасен секонд-хенд / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Вы узнаете:

видео дня

Каких вещей из секонд-хенда эксперты советуют избегать

Какие признаки на одежде сигнализируют, что вещь лучше не покупать

Как правильно обрабатывать вещи из секонда

Секонд-хенды давно стали местом, где можно найти уникальные вещи, редкие винтажные модели и качественную одежду по доступной цене. Однако за заманчивыми предложениями иногда стоят риски, о которых покупатели часто не задумываются.

Эксперты по винтажу и владельцы магазинов рассказали изданию Martha Stewart, какие категории товаров лучше обходить стороной и почему.

Одной из самых опасных покупок специалисты называют подержанное белье. Из-за тесного контакта с телом такие вещи могут содержать бактерии, грибки и даже вирусы, которые сложно полностью уничтожить во время домашней стирки. В частности, грибок Candida способен выживать на тканях при благоприятных условиях, что делает подобные покупки потенциально рискованными.

Не менее проблемной является винтажная обувь. По словам эксперта Джеклин ЛаМар Берни, старые туфли или ботинки могут выглядеть привлекательно, но внутри скрывать изношенность, деформации и микроорганизмы. Такая обувь нередко провоцирует проблемы со стопами, а также может переносить грибковые инфекции.

Похожая ситуация и с бывшими в употреблении купальниками. Особенно опасно покупать нижнюю часть, ведь она имеет слишком интимный контакт с телом. Берни отмечает, что даже тщательная стирка не гарантирует полной гигиеничности таких вещей. Зато новые купальники с гигиеническими наклейками можно покупать без опасений - достаточно постирать их перед первым использованием.

Отдельное внимание эксперты советуют обращать на верхнюю одежду. Пальто или куртки с поврежденной подкладкой могут удерживать запахи, бактерии и следы неправильного ухода. Поэтому перед покупкой стоит тщательно осматривать внутреннюю часть вещи и проверять ее на запах.

Проблемными могут быть и брюки или шорты с пятнами или потертостями. Специалисты рекомендуют выворачивать такие вещи наизнанку, чтобы оценить состояние ткани и убедиться, что повреждения не скрыты. Особенно внимательно стоит осматривать участки, которые легко пропустить - внутренние швы, пояс, зону между ногами.

Еще один сигнал опасности - колтуны. По словам экспертов, они не только портят вид вещи, но и свидетельствуют об ослаблении ткани из-за чрезмерного использования или неправильного ухода. Особенно часто катышки появляются в зоне подмышек на свитерах, поэтому именно там стоит проводить тщательный осмотр.

Несмотря на все риски, большинство секонд-хенд одежды проходит химическую обработку, которая уничтожает большинство возбудителей инфекций. Однако специалисты советуют не пренебрегать собственной безопасностью: любые подержанные вещи нужно стирать, использовать дезинфектанты, а обувь - обрабатывать противогрибковыми средствами.

Интересное по теме:

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред