  Жизнь

Бюджетно, но со вкусом: семь идей подарков на праздники из секонд-хенда

Анна Ярославская
14 ноября 2025, 03:31
Что подарить близким, заглянув на барахолку?
Подарок
Подарок может быть не дорогим, но уникальным / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что можно подарить садоводам-любителям
  • Какой подарок понравится тем, кто любит готовить
  • Что подарить паре на праздник для уютного вечера

Праздники уже не за горами, а это значит, что пришло время подумать о подарках. Если вы не планируете тратить много денег, но при этом хотите подарить что-то действительно особенное, то пройдитесь по комиссионным магазинам, барахолкам или секонд-хендам, ведь там можно купить винтажные вещи.

Как пишет Martha Stewart, прелесть таких подарков не только в их доступности и экологичности, но и в том, что они побуждают к тщательному отбору и творчеству.

К слову, блогер из Британии поделилась неожиданно эффективным лайфхаком для поиска дизайнерских вещей на секонд-хендах. Ее видео, где она рассказывает о "формуле успеха", уже собрало тысячи просмотров и восторженных комментариев. Детальнее читайте в материале: Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом.

Что подарить на женщине, мужчине, подруге или другу

1. Набор для уютного вечера.

В комиссионных магазинах полно вещей, которые помогут провести приятный вечер дома. Сочетайте несколько предметов вместе. Например, кашемировый свитер из секонд-хенда, кружку для горячего шоколада и домашний зефир, пару книг в мягкой обложке и мягкое одеяло.

2. Набор книг для журнального столика.

Комиссионные магазины — настоящая находка для книг в твёрдом переплёте с красивыми корешками, особенно по искусству, путешествиям, садоводству и дизайну. Сложите две-три книги, связанные общей темой, и перевяжите их бархатной или льняной лентой.

Книги
Книги - это всегда хороший подарок / Фото: pixabay.com

Вложите в верхнюю книгу рукописную бирку — например, записку о том, почему вы выбрали именно эти произведения, или несколько любимых фотографий или отрывков. Такой подарок не просто будет стоять на полке, он добавит и стиля, и смысла.

3. Свечи ручной работы.

Свечи — неотъемлемый атрибут праздника, но изготовление свечей своими руками, особенно в посуде из секонд-хенда, придаёт изделию изысканность.

Поищите необычные ёмкости, например, чайные чашки или старинную стеклянную посуду. Затем, очистив их, залейте воск, изготовленный своими руками, и ароматизируйте эфирными маслами. После того, как свеча остынет и застынет, украсьте её самодельной этикеткой.

Свечи ручной работы
Свечи ручной работы / Фото: pexels.com

4. Корзина для выпечки.

Откажитесь от покупного подарочного набора и соберите свой собственный набор для выпечки. Начните с миски или керамической формы, купленных в магазине. Застелите её чистым кухонным полотенцем , а затем наполните практичными и красивыми кухонными принадлежностями, например, деревянной ложкой, формочками для печенья или старинной кулинарной книгой.

5. Мини-бар в коробке.

Создайте миниатюрный коктейльный набор, используя винтажную барную утварь. Пара бокалов и серебряный шейкер прекрасно дополнят бутылку вашего любимого алкоголя.

Главное – это правильная подача: разложите всё в деревянном ящике или корзинке из секонд-хенда, добавьте веточку розмарина или сушеные цитрусовые и прикрепите карточку с рецептом вашего фирменного коктейля.

6. Подарок для садоводов.

В комиссионных магазинах можно найти винтажные кашпо и вазоны. Выберите что-нибудь очаровательное (или такое, которое можно расписать дома) и дополните его книгой по садоводству из секонд-хенда или набором винтажных садовых инструментов, а также пакетиком семян растений. Свяжите всё это бечёвкой и наклейте этикетку, чтобы получился подарок, который будет приносить пользу.

7. Чайный набор.

Комиссионные магазины полны забытых фарфоровых сервизов и разномастных чашек, которые так и просятся во вторую жизнь. Выберите две чашки и блюдца, которые дополняют друг друга и дополните их набором листового чая и небольшой баночкой мёда ручной работы. Это идеальный подарок для уютного зимнего утра и снежного вечера.

Винтажная посуда
Винтажная посуда / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку. Оказывается, что коты не просто играют с коробками - они видят в них защиту, тепло и место для охоты.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подарок
