  Жизнь

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

Марина Иваненко
11 октября 2025, 21:27
Коты не просто играют с коробками - они видят в них защиту, тепло и место для охоты. Ученые рассказали, что скрывается за этим странным поведением пушистиков.
Почему коты так любят коробки?
Почему коты так любят коробки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему коты так любят коробки
  • Как сделать коробку более удобной и безопасной для домашнего любимца

Если вам повезло, и у вас дома живет котик, то вы наверняка наблюдали смешное и загадочное его поведение: как только в доме появляется картонная коробка - ваш пушистик немедленно ее инспектирует. Коты используют коробки как тайники, стратегические места для засады или уютные импровизированные кровати. Такая таинственная связь между котиками и коробками - это увлекательная тема, которая имеет глубокие биологические и инстинктивные корни. Дело не в магии, а в потребностях кошачьего организма - безопасности, охоте, тепле и непреодолимом любопытстве. Главред расскажет подробнее.

Инстинкт приюта

Как рассказывают на канале "Знаешь или нет?", главная причина, почему котики любят коробки, - ощущение безопасности, которое они обеспечивают. Для котов, которые в дикой природе являются одновременно хищниками и потенциальными жертвами, коробка - идеальное убежище. Картонные стенки дают возможность котикам спрятаться от внешнего мира. Это дает им ощущение контроля и защищенности, ведь к ним невозможно подкрасться сзади или сбоку. Исследования показывают, что новая или неизвестная среда вызывает у кошек сильный стресс, а коробки - отличное антистрессовое средство. Они дают кошке место, куда она может убежать и переждать любую угрозу - громкий звук или появление незнакомого человека.

видео дня

Идеальное укрытие

Кошки - прирожденные охотники, и коробки идеально соответствуют их потребности в скрытой засаде. Коробка обеспечивает идеальное укрытие, которое позволяет спрятаться от "жертвы", чтобы застать ее врасплох. Если в доме есть несколько кошек, то часто они используют коробки как стратегические места, чтобы переждать, пока ничего не подозревающий соперник пройдет мимо. Это прекрасно подходит для скрытых "нападений", которые являются естественной частью кошачьих игр и социальной иерархии.

Регуляция температуры тела

Нормальная температура тела кошек - от 37 до 39 градусов. Картон обеспечивает отличную теплоизоляцию, которая помогает им сохранять тепло. Кошки не имеют такого эффективного механизма терморегуляции, как люди, поэтому они часто ищут замкнутые, теплые места, чтобы избежать потери тепла.

Видео о том, почему коты так любят коробки, можно посмотреть здесь:

Любопытство к новому

Коты - исследователи, и все новое, что встречается на их пути, вызывает у них интерес. Если вы принесли домой новую коробку, то она становится для котика загадочным объектом, который нужно немедленно исследовать. Они любят обследовать каждый сантиметр новых предметов, в частности выяснять, могут ли туда поместиться. Это также объясняет, почему кошки любят бумагу, пакеты, сумки - они позволяют исследовать и создавать новые ориентиры в привычном пространстве.Любовь к коробкам является инстинктивной для всего кошачьего рода. Даже большие кошки - леопарды, тигры или пумы - используют коробки для сна или игры.

Советы для владельцев кошек

Любовь к коробкам является нормальной и естественной. Владельцы могут сделать несколько шагов для повышения безопасности этой "игрушки". Перед тем, как отдать коробку коту, стоит убедиться, что в ней нет остатков клея, скоб или скотча, которые могут зацепиться за шерсть. Коробку также следует ставить на прочную поверхность, чтобы она не перевернулась. Кроме того, ее можно сделать более уютной, накрыв мягким одеялом или положив внутрь любимую игрушку кота.

Коробка - это универсальный, дешевый и всегда эффективный способ обеспечить кошке радость, безопасность и тепло.

Об источнике: YouTube-канал "Знаешь или нет?"

YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

