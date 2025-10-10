Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почему

Эксперты составили список самых опасных игрушек для кошек, которые могут навредить питомцу, даже если выглядят безопасными на первый взгляд.

Игрушки для кота - какие игрушки нельзя давать коту и почему / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Каждый владелец хочет, чтобы любимец был счастливым и играл безопасно, однако не все кошачьи игрушки, которые выглядят милыми или популярными, на самом деле безопасны. Эксперты проекта The Purring Journal в видео на YouTube объяснили, какие игрушки представляют опасность для кошек и почему лучше выбирать безопасные альтернативы.

Веревки, нитки и ленты - опасный миф из фильмов

"Хотя в кино и СМИ котов часто изображают играющими с клубочками ниток, этот стереотип на самом деле очень опасен в реальной жизни", - предостерегают зооэксперты.

Веревки, ленты, шпагаты и даже зубная нить могут легко попасть в пищеварительную систему кота, вызвав удушение или повреждение внутренних органов.

"Любой материал, похожий на веревку, может быть легко проглочен и привести к удушью", - объясняют в The Purring Journal.

Безопасная альтернатива: интерактивные игрушки для прыжков и преследования, которые пробуждают охотничьи инстинкты, но не содержат нитей.

Игрушки со свободными прикреплениями - риск удушения

По словам экспертов, "следует избегать игрушек для кошек со свободными или незакрепленными прикреплениями - пуговицами, колокольчиками, пайетками, пластиковыми глазами или лентами".

Такие мелкие детали легко отрываются, и кот может их проглотить.

"Ваш кот получит не меньше удовольствия, играя с игрушечной мышкой без пластиковых глаз", - добавляют в The Purring Journal.

Игрушки с перьями - красивые, но опасные

Несмотря на то, что котам нравятся игрушки с перьями, "перья опасны для котов, если они их проглотят". Специалисты отмечают, что оторванные перья могут вызвать закупорку кишечника или удушение.

"Если вы все-таки покупаете кошке игрушку с перьями, обязательно пристально следите за ней во время игры", - советуют эксперты.

Безопасная альтернатива: игрушки-дорожки, имеющие шары, которые коты могут толкать лапками. Они "развлекают без риска оторвать мелкие части".

Игрушки, сделанные собственноручно - не всегда безопасны

Многие хозяева делают игрушки из бытовых вещей, но это может быть опасно.

"Такие предметы, как скрепки, резинки для волос и полиэтиленовые пакеты, могут привести к удушью или удушению", - предупреждают специалисты.

В то же время есть безопасные варианты - картонные коробки, пустые рулоны туалетной бумаги или старые носки с кошачьей мятой.

Игрушки-головоломки - развлечение без риска

"Игрушки-головоломки заинтересовывают кошек как умственно, так и физически, не уступая в безопасности", - объясняют в The Purring Journal.

Такие игрушки стимулируют интеллект, а если внутри есть лакомство, кот получает еще и награду за активность.

Игрушки с мелкими деталями внутри - скрытая опасность

"Хотя игрушки с колокольчиками или мелкими деталями могут быть интересными, они не всегда являются лучшими", - отмечают эксперты.

Коты часто кусают свои игрушки, поэтому внутри детали могут оторваться и стать смертельно опасными.

Безопасная альтернатива: игрушки с кошачьей мятой - они привлекательны, безопасны и стимулируют кошку к активной игре.

Маленькие игрушки - риск для жизни

"Игрушка должна быть достаточно большой, чтобы кошка могла носить ее во рту, но не настолько маленькой, чтобы кошка могла ее проглотить", - подчеркивают эксперты.

Самые опасные - блестящие шарики из мишуры: они могут вызвать удушение или непроходимость кишечника.

Лучшая альтернатива: туннели для кошек - безопасные, большие, интересные и стимулируют естественные инстинкты бега, прятки и охоты.

Об источнике: The Purring Journal The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

