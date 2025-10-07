Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигнале

Зооэксперты объяснили, почему собака может спать с высунутым языком и когда такое поведение является нормальным, а когда требует внимания владельца.

https://glavred.info/dim/pochemu-sobaka-spit-s-vysunutym-yazykom-veterinary-predupredili-o-vazhnom-signale-10704407.html Ссылка скопирована

Почему собака спит с высунутым языком - причины высунутого языка у собаки / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему собака начала спать с высунутым языком

Какие причины высунутого языка у собаки

Что символизирует высунутый язык у собаки

Если вы когда-нибудь видели, как ваш пес сладко спит с высунутым языком, не спешите волноваться - в большинстве случаев это вполне естественное поведение, объясняют в видео на YouTube зооэксперты проекта AnimalWised.

Главред выяснил, почему собака спит с высунутым языком.

видео дня

Что значит, если у собаки немного высунулся язык

"Собака, которая спит с высунутым языком, не всегда имеет проблемы со здоровьем. Во многих случаях такое поведение является вполне нормальным и является частью их позы во время сна", - отмечают специалисты.

Во время глубокого сна мышцы тела животного расслабляются, включая челюсть.

"Это похоже на то, что происходит с нами, когда мы открываем рот во время сна. В этом расслабленном состоянии язык может немного высовываться, и в этом нет ничего страшного", - добавляют зооэксперты.

Почему собаки дышат с высунутым языком

Некоторые породы имеют физические особенности, из-за которых язык часто торчит даже в состоянии покоя.

"Короткоголовые собаки, такие как мопсы, бульдоги и ши-цу, имеют относительно большой язык по сравнению со ртом. Это означает, что даже когда они не спят, их язык может выдвигаться", - объясняют в AnimalWised.

Во время сна эта особенность становится еще заметнее - пес расслабляется, и язык естественно "просится" наружу.

Почему собака высовывает язык

Еще одна распространенная причина - перегрев.

"Собаки не потеют, как мы. Они регулируют свою температуру в основном с помощью дыхания. Если ваша собака ложится спать разгоряченной и высовывает язык во время сна, это может быть способом охладиться и высвободить тепло", - объясняют эксперты.

Такое наблюдается чаще летом или после активных прогулок.

Смотрите видео о том, почему пес высовывает язык когда спит:

Когда стоит обратиться к ветеринару

Несмотря на то, что в большинстве случаев высунутый язык - безобидное явление, иногда это может быть симптомом проблемы.

"Нельзя забывать о проблемах с зубами или ротовой полостью. Если у вашей собаки есть шаткие зубы, воспаленные десны или даже отсутствуют зубы, ее язык может выскальзывать легче", - предупреждают в AnimalWised.

Также подобное поведение может быть следствием травм или возрастных изменений.

"Старость приносит с собой потерю мышечного тонуса, изменения в зубном ряду и даже снижение неврологического контроля над ротовой полостью", - отмечают эксперты.

В редких случаях проблема может свидетельствовать о неврологических нарушениях или побочных эффектах лекарств. Если вы заметили, что пес высовывает язык не только во сне, но и во время еды или игры, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Собака высовывает язык - почему так происходит

"В большинстве случаев не следует ничего делать, поскольку это естественное поведение. Наслаждайтесь этим забавным моментом и сделайте фото на память", - успокаивают специалисты AnimalWised.

Однако если такая поза сопровождается чрезмерным слюноотделением, неприятным запахом изо рта или изменениями в поведении - это сигнал обратиться к специалисту.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред