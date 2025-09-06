Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольер

На видео видно, как Мэддокс подходит к входу в будку, толкает лапой ворота и закрывает их.

Вы узнаете:

Хозяйка собаки зашла в клетку, чтобы протереть пол

Но в этот раз пёс решил взять ситуацию под контроль

Хозяйка собаки, ведущая TikTok-аккаунта, зашла в клетку, чтобы протереть пол, не опасаясь за свою немецкую овчарку Мэддокса, которая спокойно бродила рядом.

Но в этот раз пёс решил взять ситуацию под контроль. Увидев, что хозяйка оказалась внутри, а не у двери, он будто решил "поменяться ролями" и посмотреть, каково это — быть по ту сторону клетки, пишет Newsweek.

На видео видно, как Мэддокс подходит к входу в будку, толкает лапой ворота и закрывает их. После этого он гордо застывает у дверей, наблюдая за тем, как хозяйка осознаёт, что оказалась взаперти.

Женщина сначала не заметила, что оказалась заблокирована, но, попытавшись выйти, поняла, что дверь не открывается. Пытаясь просунуть пальцы между прутьями, она пыталась открыть защёлку — безуспешно.

Позже в комментариях она написала, что через несколько минут ей всё же удалось дотянуться до замка снаружи и выбраться.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

