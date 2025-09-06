Укр
Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольер

Алексей Тесля
6 сентября 2025, 16:29
На видео видно, как Мэддокс подходит к входу в будку, толкает лапой ворота и закрывает их.
Собака удивила неожиданным поступком / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/29996eriksson

  • Хозяйка собаки зашла в клетку, чтобы протереть пол
  • Но в этот раз пёс решил взять ситуацию под контроль

Хозяйка собаки, ведущая TikTok-аккаунта, зашла в клетку, чтобы протереть пол, не опасаясь за свою немецкую овчарку Мэддокса, которая спокойно бродила рядом.

Но в этот раз пёс решил взять ситуацию под контроль. Увидев, что хозяйка оказалась внутри, а не у двери, он будто решил "поменяться ролями" и посмотреть, каково это — быть по ту сторону клетки, пишет Newsweek.

На видео видно, как Мэддокс подходит к входу в будку, толкает лапой ворота и закрывает их. После этого он гордо застывает у дверей, наблюдая за тем, как хозяйка осознаёт, что оказалась взаперти.

Женщина сначала не заметила, что оказалась заблокирована, но, попытавшись выйти, поняла, что дверь не открывается. Пытаясь просунуть пальцы между прутьями, она пыталась открыть защёлку — безуспешно.

/ Скриншот

Позже в комментариях она написала, что через несколько минут ей всё же удалось дотянуться до замка снаружи и выбраться.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

Собаку не проведешь: хозяин оказался в дураках

Владельцы немецкой овчарки решили провести небольшой "эксперимент", чтобы проверить, насколько сообразительным окажется их пёс и заслужит ли угощение.

Ожидалось, что собаке потребуется немного времени, чтобы разобраться, как достать лакомство.

Но всё произошло совсем не так, как предполагалось: сообразительный пёс моментально понял, что нужно делать, легко справился с заданием и удивил всех своей смекалкой.

Смотрите видео - как понять, что хочет собака:

Как понять что любит ваша собака? Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Академия для собак. А нравится ли ей общаться с вами?

Язык тела собак – очень интересная вещь, если уметь ее читать и использовать для построения правильных отношений с вашими любимцами. Главное – все в меру. Любите как себя и свои границы, так и своих любимцев и их собственные границы тоже, говорят собаководы.

Ранее Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько цветов различают собаки. Есть несколько цветов, которые собаки видят четче всего.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

собаки домашние питомцы домашние животные
