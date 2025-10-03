Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

Ключевое:
- Зачем коты часами смотрят в окно
- Что на самом деле видят коты на улице
Многие коты часами сидят у окна, внимательно наблюдая за всем, что происходит снаружи. Почему же они так делают? Издание Catster выделило пять основных причин такого поведения, отмечает Главред.
1. Тепло и уют
Кошки обожают комфортные места, где можно согреться. Окно часто становится для них именно таким уголком, идеальным для отдыха, еще и с прекрасным видом.
2. Собственное отражение
Иногда кот может с восторгом наблюдать за своим отражением в стекле. Он не осознает, что видит самого себя, поэтому ему кажется, будто там другой кот.
"Если вы заметили, что ваша кошка интересно двигается у окна, пытаясь достать что-то, что кажется ей неуловимым, это может быть просто она сама", - отмечают в Catster.
3. Охота глазами
Даже домашний кот остается хищником. За окном он видит птиц, насекомых или даже белок и это пробуждает его инстинкты.
"Вы можете подумать, что это мило, когда она наблюдает за белкой на улице. В конце концов, вы, наверное, думаете, что она хочет подружиться. На самом деле ваша кошка является естественным хищником, независимо от того, насколько она на самом деле неспособна к охоте. Некоторые кошки могут даже щебетать и издавать другие звуки, заметив этих животных. Некоторые кошки имеют более высокий инстинкт охоты, чем другие. Более покорные кошки могут просто наслаждаться видом, не слишком зацикливаясь на том, что видят", - объясняет Catster.
4. Развлечения
Для кота окно - это как для нас телевизор. Он смотрит на движение за пределами дома так же, как люди просматривают документальные фильмы о природе.
5. Инстинктивная потребность
У некоторых животных очень сильное стремление быть ближе к природе. Наблюдение за улицей для них - это способ удовлетворить этот инстинкт, даже если они остаются дома.
Также ранее рассказывалось, что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома.
Об источнике: Catster
Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.
Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.
