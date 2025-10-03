Укр
Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

Даяна Швец
3 октября 2025, 14:53
Желание смотреть на улицу является глубоко инстинктивным для кошек, что напоминает об их естественной тяге к внешнему миру.
Почему коты смотрят в окно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Зачем коты часами смотрят в окно
  • Что на самом деле видят коты на улице

Многие коты часами сидят у окна, внимательно наблюдая за всем, что происходит снаружи. Почему же они так делают? Издание Catster выделило пять основных причин такого поведения, отмечает Главред.

1. Тепло и уют

Кошки обожают комфортные места, где можно согреться. Окно часто становится для них именно таким уголком, идеальным для отдыха, еще и с прекрасным видом.

2. Собственное отражение

Иногда кот может с восторгом наблюдать за своим отражением в стекле. Он не осознает, что видит самого себя, поэтому ему кажется, будто там другой кот.

"Если вы заметили, что ваша кошка интересно двигается у окна, пытаясь достать что-то, что кажется ей неуловимым, это может быть просто она сама", - отмечают в Catster.

3. Охота глазами

Даже домашний кот остается хищником. За окном он видит птиц, насекомых или даже белок и это пробуждает его инстинкты.

"Вы можете подумать, что это мило, когда она наблюдает за белкой на улице. В конце концов, вы, наверное, думаете, что она хочет подружиться. На самом деле ваша кошка является естественным хищником, независимо от того, насколько она на самом деле неспособна к охоте. Некоторые кошки могут даже щебетать и издавать другие звуки, заметив этих животных. Некоторые кошки имеют более высокий инстинкт охоты, чем другие. Более покорные кошки могут просто наслаждаться видом, не слишком зацикливаясь на том, что видят", - объясняет Catster.

4. Развлечения

Для кота окно - это как для нас телевизор. Он смотрит на движение за пределами дома так же, как люди просматривают документальные фильмы о природе.

5. Инстинктивная потребность

У некоторых животных очень сильное стремление быть ближе к природе. Наблюдение за улицей для них - это способ удовлетворить этот инстинкт, даже если они остаются дома.

Об источнике: Catster

Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.

Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

