Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

Некоторые "находки" из комиссионного магазина могут стать рассадником бактерий.

Названы семь категорий вещей, которые безопаснее купить новыми / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нельзя покупать шторы в секонд-хенде

Какую опасность несут лампы из комиссионного магазина

Могжно ли покупать в секонде пластиковые вещи

Покупка вещей в секонд-хендах и антикварных лавках — это экономичный и экологичный способ наполнить дом предметами декора и мебели. Там можно найти действительно уникальные вещи.

Но тем не менее, некоторые предметы дизайнеры интерьеров никогда не покупают в таких местах. Иначе вместо винтажной вещи в доме можно получить настоящий рассадник бактерий.

Что нельзя покупать в секонд-хенде

Лампы со старой проводкой. Во многих комиссионных магазинах есть целые отделы, посвящённые старым лампам. Там можно найти все - от уникальных торшеров для гостиной до настольных ламп, которые можно поставить возле кровати. Хотя они добавляют дому очарования и тепла, важно подходить к выбору с умом.

Самый главный нюанс: винтажные лампы красивы, но проводка, сделанная десятилетия назад, не всегда безопасна, пишет Martha Stewart.

Если вы решитесь на такую покупку, то стоит учитывать, что перед использованием нужно будет поменять провод или использовать лампочку на батарейках.

Декоративные подушки. Эти предметы интерьера, разложенные на диване или кровати, добавляют текстуру, цвет и стиль любой комнате, но дизайнеры интерьера рекомендуют покупать только новые декоративные подушки.

"Никогда не знаешь, какие бактерии, насекомые или другие гадости могут завестись в подушке. Некоторые говорят, что их можно чистить, но полная дезинфекция и чистка подушки в большинстве случаев — это больше хлопот, чем пользы", - говорят дизайнеры.

Если у подушки чехол на молнии, то иногда подушку можно купить только ради чехла, но в противном случае покупка новой подушки - это всегда лучший вариант.

Коврики для ванной. Хотя красивый винтажный коврик для ванной, несомненно, может добавить индивидуальности вашей ванной комнате, лучше всего купить совершенно новый, с винтажным оттенком.

Избегайте покупки вещей, которые часто контактируют с влагой, например, занавесок для душа и ковриков для ванной. На таких вещах часто скапливается плесень и бактерии даже после стирки. Грязные вещи не нужны в комнате, которая должна быть идеально чистой.

Пластиковый декор. Не всё, что можно найти в комиссионном магазине, изготовлено из высококачественных материалов, поэтому важно понимать, что стоит добавить в корзину, а что - нет. Таким образом, пластиковый декор - не самый лучший выбор.

Не рекомендуется покупать в секонд-хенде пластиковые тарелки, подносы и мебель. Со временем пластик может обесцветиться, деформироваться или стать хрупким. Лучше выбирайте вещи из натуральных материалов, таких как дерево, камень и керамика, которые остаются прочными со временем и не ломаются.

Ковры служат основой для всего интерьера комнаты. Но покупать старые ковры не стоит. Повреждения от моли, пятна от домашних животных могут быть незаметны на фотографиях, но очевидны дома.

Если вы всё же хотите купить винтажный ковёр, то желательно получить документы, подтверждающие состав волокна, возраст и происхождение, профессиональную чистку, обработку от моли, а также надлежащую подшивку и оверлок. Избегайте латексных подложек, которые крошатся.

Оконные шторы. Выцветание на солнце, нестандартная длина и нестандартная фурнитура делают большинство подержанных штор ложной экономией.

Сохраните старые карнизы, но вложите средства в новые обтянутые панели, подобранные по размеру к вашим окнам, чтобы защитить мебель от ультрафиолета и добиться идеальной драпировки.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

