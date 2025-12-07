Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

Если знать простые советы, ваши краны будут всегда чистыми и блестящими.

Вы узнаете:

Как убрать известковый налет с крана

Что лучше всего растворяет накипь

Как отмыть черные краны

Известковый налет на кранах и смесителях - проблема, знакомая каждому, у кого дома течет жесткая вода. Она оставляет после себя неприглядные следы, которые быстро портят вид сантехники. Особенно заметны они на темных поверхностях, где каждое пятно становится отчетливым.

Главред расскажет, как правильно удалять накипь, чтобы сохранить блеск и долговечность сантехники.

Почему известковая накипь накапливается на кранах

Специалисты объясняют, известковый налет возникает из-за оседания ионов кальция и магния, которые остаются после испарения воды. Об этом пишет Interia Kobieta.

Когда вода высыхает, жидкость испаряется, а минералы остаются на поверхности крана, образуя твердый белый или бело-желтый слой, который мы называем известковым накипью. Чем жестче вода и чем больше в ней кальция и магния, тем быстрее и прочнее оседает налет.

Чаще всего он появляется там, где вода задерживается дольше всего - на носике, вокруг аэратора или основания смесителя. Цвет сантехники не имеет значения, накипь образуется и на хромированных, и на черных кранах, но именно на темной поверхности она заметна больше всего.

Как удалять накипь с черной сантехники

Удалять накипь на черных поверхностях надо крайне осторожно, ведь их покрытие может быть не самого лучшего качества. Самые дешевые модели просто красят, и такая поверхность очень чувствительна к царапинам. Более качественные варианты имеют гальваническое покрытие, которое не только придает цвет, но и защищает от коррозии и истирания. Очистка черных кранов требует особой осторожности, ведь любые царапины будут заметны так же, как и белый налет.

Как отмыть налет с крана: народные методы

Домашние средства против известкового налета считаются более безопасными, ведь они не содержат агрессивных веществ или абразивных частиц. Рекомендуем использовать только мягкие ткани, а не жесткие губки.

Уксус . Его нужно развести водой в соотношении 1:1, смочить ткань и обмотать кран. В зависимости от степени загрязнения, ткань можно оставлять от 30 минут до 4 часов. По истечении времени надо будет потереть кран зубной щеткой, чтобы удалить остатки известкового налета.

. Его нужно развести водой в соотношении 1:1, смочить ткань и обмотать кран. В зависимости от степени загрязнения, ткань можно оставлять от 30 минут до 4 часов. По истечении времени надо будет потереть кран зубной щеткой, чтобы удалить остатки известкового налета. Сода с уксусом . Из этих ингредиентов можно сделать густую пасту, нанести ее на поврехни, а затем осторожно протереть до исчезновения налета. После этого поверхность промыть и высушить.

. Из этих ингредиентов можно сделать густую пасту, нанести ее на поврехни, а затем осторожно протереть до исчезновения налета. После этого поверхность промыть и высушить. Лимонный сок или лимонная кислота. Ее надо растворить в теплой воде, и протереть этим раствором кран.

Такие средства дешевые и действенные для различных кранов. Однако если налет накапливается долго и образует толстый слой, домашние методы могут быть недостаточно сильными. В таком случае рекомендуем применять специальные средства для удаления накипи, но и здесь важно учитывать тип покрытия, чтобы не повредить его.

Что делать, чтобы не было накипи на сантехнике

Предотвратить образование известкового налета можно благодаря регулярному уходу. После использования воды стоит вытирать кран сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы не оставлять капли. Хорошо работают гидрофобные пропитки, которые создают защитный слой и не дают воде задерживаться на поверхности.

Если в квартире или доме жесткая вода, стоит установить умягчители или специальные фильтры на кран. Они уменьшают количество ионов кальция и магния в воде, а значит снижают риск образования накипи.

