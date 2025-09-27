Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

Всего один доступный продукт, который наверняка найдётся в каждом доме, способен за считанные минуты вернуть унитазу чистоту и свежесть.

Желтовато-коричневые пятна в унитазе знакомы многим: они образуются из-за реакции мочи с накипью. Чем дольше отложения остаются на поверхности, тем толще становится налёт и тем сложнее его удалить. Отбеливатель, как показала практика, с такой проблемой не справляется.

Участники популярной группы Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook назвали лимонную кислоту самым эффективным средством против накипи. Пользователи делились опытом, утверждая, что кислоте достаточно всего 15 минут, чтобы полностью растворить даже многолетний налёт, пишет express.co.

Эксперт по эко-уборке Нэнси Биртвистл подчеркнула, что уксус и сода вместе бесполезны, так как нейтрализуют действие друг друга, а вот лимонная кислота остаётся эффективной и безопасной альтернативой.

Как применять:

Смешайте 2–3 столовые ложки порошка лимонной кислоты с 1 литром воды.

Нанесите раствор на сухую поверхность унитаза.

При желании накройте участок туалетной бумагой, чтобы средство дольше удерживалось.

Через 15 минут смойте — налёт исчезнет без усилий.

Эксперты компании Villeroy & Boch также подтверждают: кислоты разрушают карбонат кальция в налёте и идеально подходят для очистки сантехники. А лимонная кислота при этом приятно пахнет и не так агрессивна, как уксус.

