Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

Вы узнаете:
- Как убрать налет на унитазе за 15 минут
- Какое средство самое лучшее в борьбе с налетом
Желтовато-коричневые пятна в унитазе знакомы многим: они образуются из-за реакции мочи с накипью. Чем дольше отложения остаются на поверхности, тем толще становится налёт и тем сложнее его удалить. Отбеливатель, как показала практика, с такой проблемой не справляется.
Участники популярной группы Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook назвали лимонную кислоту самым эффективным средством против накипи. Пользователи делились опытом, утверждая, что кислоте достаточно всего 15 минут, чтобы полностью растворить даже многолетний налёт, пишет express.co.
Эксперт по эко-уборке Нэнси Биртвистл подчеркнула, что уксус и сода вместе бесполезны, так как нейтрализуют действие друг друга, а вот лимонная кислота остаётся эффективной и безопасной альтернативой.
Как применять:
- Смешайте 2–3 столовые ложки порошка лимонной кислоты с 1 литром воды.
- Нанесите раствор на сухую поверхность унитаза.
- При желании накройте участок туалетной бумагой, чтобы средство дольше удерживалось.
- Через 15 минут смойте — налёт исчезнет без усилий.
Эксперты компании Villeroy & Boch также подтверждают: кислоты разрушают карбонат кальция в налёте и идеально подходят для очистки сантехники. А лимонная кислота при этом приятно пахнет и не так агрессивна, как уксус.
