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Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

Сергей Кущ
16 февраля 2025, 17:26
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Используйте эти советы, и ваши краны будут всегда чистыми и блестящими.
Как быстро убрать накипь на кране
Как быстро убрать накипь на кране / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему кетчуп - лучшее решение при борьбе с налетом
  • Как еще можно избавиться от накипи на кране

Накипь на кранах – частая проблема, особенно в регионах с жесткой водой. Минеральные отложения, такие как кальций и магний, оседают на поверхности кранов, оставляя неприятный белесый налет.

Чем чаще используется горячая вода, тем быстрее появляется известковый налет. Но как удалить налет жесткой воды на кране без повреждений? Оказывается, справиться с проблемой можно легко и быстро, используя обычные кухонные ингредиенты, пишет express.co.

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Что лучше всего растворяет накипь?

Эксперт по клинингу Маниш Джайн, основатель службы Ministry of Cleaning, рассказал, что вместо дорогостоящих химических средств можно использовать кетчуп. Да, именно кетчуп! Кислота, содержащаяся в нем, эффективно разрушает накипь на кранах.

Как применять кетчуп для очистки крана?

  1. Нанесите небольшое количество кетчупа на мягкую ткань.
  2. Протрите поверхность крана, особое внимание уделяя участкам с налетом.
  3. Оставьте кетчуп на несколько минут, чтобы кислота начала действовать.
  4. Смойте теплой водой и вытрите сухой тканью.
  5. После такой обработки ваш кран будет сиять, как новый!

Дополнительные способы удаления накипи

Если кетчупа под рукой нет, можно использовать проверенные народные средства:

  • Лимонный сок – лимонная кислота разрушает известковые отложения. Разрежьте лимон пополам и натрите им кран. Если налет стойкий, можно посыпать лимон пищевой содой и усилить эффект.
  • Пищевая сода – мягкий абразив, который удаляет накипь, не повреждая поверхность. Просто нанесите соду на влажную ткань, протрите загрязненные участки и оставьте на 5 минут, затем смойте.
  • Уксус – хорошо подходит для удаления жестких отложений. Смочите ткань в уксусе, оберните ею кран и оставьте на 10-15 минут, после чего тщательно промойте водой.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Полезные советы по уходу за кранами

Не оставляйте кислотные средства (лимонный сок, уксус) на латунных и позолоченных кранах слишком долго, чтобы избежать обесцвечивания.

После очистки всегда насухо вытирайте краны, чтобы предотвратить повторное образование налета.

Для профилактики известкового налета регулярно протирайте краны раствором воды с уксусом (1:1).

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