4 запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 10 декабря

Что можно делать 10 декабря. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

10 декабря церковь почитает память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Как сообщает Главред, Мина защищал христиан. Он вел благочестивый образ жизни с юных лет. За это он получил дар чудотворения. К Мине приходили многие за помощью и исцелением.

Ермоген был священником. Он жил в период ранних гонений на христиан. Он отличался мудростью, был наставником для молодых, постоянно молился. В итоге его подвергли пыткам и казнили вместе с учениками.

Евграф был сподвижником Мины и Ермогена. Он поддерживал старших в их служении и также был казнен за веру.

Что можно делать 10 декабря

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить мира и спокойствия.

В этот день нужно испечь пироги с ягодами. Считаются, что они принесут здоровье.

В этот день нужно провести время активно. Не стоит сидеть дома без дела.

Что нельзя делать 10 декабря

1. Нельзя 10 декабря сидеть дома без дела. Иначе от вы рискуете потерять жизненную энергию.

2. Нельзя 10 декабря печь пироги с картошкой или капустой. Предки верили, что потом придется голодать.

3. Нельзя 10 декабря ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.

4. Нельзя 10 декабря брать руки подарки от незнакомцев. Считается, что под их ликом может скрываться нечистая сила.

Приметы 10 декабря

Если в этот день красный закат, то погода будет ветреной.

Если в этот день сухо, то лето будет засушливым.

Если в этот день ярко светят звезды, то будет мороз.

Если в этот день громко поют птицы, то будет потепление.

