Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

Вы узнаете:
- Какой привод ГРМ выбрать для безопасной эксплуатации авто
- На что обращать внимание при покупке авто с ремнем или цепью
- Как продлить ресурс цепи и избежать дорогостоящего ремонта
Когда речь идет о покупке подержанного автомобиля, вопрос привода ГРМ часто остается без внимания, хотя именно он определяет ритм работы двигателя.
Главред решил рассказать, чем отличаются ремень и цепь ГРМ, какие у них преимущества и риски, а также на что обращать внимание при выборе машины с пробегом.
Ремень ГРМ: строение и особенности
Как пишет издание Interia, ремень ГРМ изготавливают из резины, армированной кевларом или стекловолокном. Он работает вместе с натяжными роликами и натяжителем, поддерживая правильное натяжение. Во многих моделях он приводит в действие также водяной насос, поэтому его обрыв может иметь такие же серьезные последствия, как и поломка самого ремня.
Преимущества ремня ГРМ:
- Бесшумная и легкая работа двигателя
- Относительно низкая стоимость замены
- Простота обслуживания
Риски:
- Износ или несвоевременная замена
- Обрыв во время движения может привести к необратимым повреждениям двигателя
Цепь ГРМ: строение и особенности
Цепь ГРМ, работающая в моторном масле, состоит из металлических звеньев, ползунов и натяжителей. Многие водители считают ее необслуживаемой, однако со временем металл растягивается.
Гидравлический натяжитель компенсирует провисание, но при чрезмерном износе при запуске двигателя слышен характерный металлический стук - первый сигнал для проверки цепи. Игнорирование этого сигнала может привести к проскакиванию цепи и серьезным поломкам.
Ресурс цепи в значительной степени зависит от качества моторного масла. Частые городские поездки, редкая замена масла и использование масла с неподходящей вязкостью ускоряют износ.
Советы экспертов при покупке авто с пробегом
При выборе подержанного авто эксперты советуют:
- Для двигателя с ремнем проверять дату последней замены ремня и состояние натяжных элементов.
- Для двигателя с цепным приводом убедиться, что предыдущий владелец регулярно менял масло и придерживался рекомендаций производителя по его спецификации.
Таким образом, ремень ГРМ требует регулярной замены и более дешевого обслуживания, а цепь потенциально долговечна, но ремонт при ее износе значительно дороже.
