Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

Специалисты сравнили ресурсы ремня и цепи ГРМ и объяснили, что влияет на их срок службы.

Эксперты рассказали, какой привод безопаснее для авто с пробегом / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какой привод ГРМ выбрать для безопасной эксплуатации авто

На что обращать внимание при покупке авто с ремнем или цепью

Как продлить ресурс цепи и избежать дорогостоящего ремонта

Когда речь идет о покупке подержанного автомобиля, вопрос привода ГРМ часто остается без внимания, хотя именно он определяет ритм работы двигателя.

Главред решил рассказать, чем отличаются ремень и цепь ГРМ, какие у них преимущества и риски, а также на что обращать внимание при выборе машины с пробегом.

Ремень ГРМ: строение и особенности

Как пишет издание Interia, ремень ГРМ изготавливают из резины, армированной кевларом или стекловолокном. Он работает вместе с натяжными роликами и натяжителем, поддерживая правильное натяжение. Во многих моделях он приводит в действие также водяной насос, поэтому его обрыв может иметь такие же серьезные последствия, как и поломка самого ремня.

Преимущества ремня ГРМ:

Бесшумная и легкая работа двигателя

Относительно низкая стоимость замены

Простота обслуживания

Риски:

Износ или несвоевременная замена

Обрыв во время движения может привести к необратимым повреждениям двигателя

Цепь ГРМ: строение и особенности

Цепь ГРМ, работающая в моторном масле, состоит из металлических звеньев, ползунов и натяжителей. Многие водители считают ее необслуживаемой, однако со временем металл растягивается.

Гидравлический натяжитель компенсирует провисание, но при чрезмерном износе при запуске двигателя слышен характерный металлический стук - первый сигнал для проверки цепи. Игнорирование этого сигнала может привести к проскакиванию цепи и серьезным поломкам.

Ресурс цепи в значительной степени зависит от качества моторного масла. Частые городские поездки, редкая замена масла и использование масла с неподходящей вязкостью ускоряют износ.

Советы экспертов при покупке авто с пробегом

При выборе подержанного авто эксперты советуют:

Для двигателя с ремнем проверять дату последней замены ремня и состояние натяжных элементов.

Для двигателя с цепным приводом убедиться, что предыдущий владелец регулярно менял масло и придерживался рекомендаций производителя по его спецификации.

Таким образом, ремень ГРМ требует регулярной замены и более дешевого обслуживания, а цепь потенциально долговечна, но ремонт при ее износе значительно дороже.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

