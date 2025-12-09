Отключение света по-новому: в Украине приняли важные изменения по электроэнергии

Кабмин объявил о ряде решений, направленных на сокращение продолжительности отключений электроэнергии и стабилизацию энергосистемы, указала премьер.

В Украине приняли важные изменения по отключениям света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации со светом

Контроль над соблюдением новых решений возложен на Минэнерго и Государственную инспекцию энергетического надзора

Отключения электроэнергии в Украине могут стать менее длительными, поскольку правительство приняло решения, направленные на улучшение ситуации с энергообеспечением населения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отмечается, что постоянные российские удары повредили объекты генерации, сети и системы передачи, что и привело к сложной ситуации в энергосистеме.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Свириденко отметила, что отключения не коснутся больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения.

"Решение принимаем для поддержки людей. Высвобожденные объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей. Контроль за выполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины", - указала она.

Правительство поручило областным военным администрациям, местным властям и соответствующим коммунальным предприятиям уменьшить потребление электроэнергии.

Свириденко отметила, что дополнительная подсветка зданий, улиц, парков, использование декоративных гирлянд и уличной рекламы в центральных районах городов не может быть приоритетом в нынешних сложных условиях для энергосистемы.

В то же время она подчеркнула, что улицы и дороги с повышенным уровнем аварийности должны оставаться освещенными даже в режиме экономии. Их перечень должны определить МВД вместе с Национальной полицией.

Безопасность движения и комфорт передвижения людей должны быть обеспечены.

Также правительство уточнило, что требования по экономии не распространяются на электроэнергию, произведенную потребителями на собственных генераторах для собственных нужд.

"Поручили Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации - газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов", - указала она.

Проблемы, мешающие подаче электроэнергии в сеть операторов, должны устраняться без промедлений, подчеркнула Свириденко. Все имеющиеся когенерационные установки должны быть введены в эксплуатацию, и соответствующие решения Кабмин принял еще на прошлой неделе.

Также правительство разрешило импорт электроэнергии государственным компаниям и предприятиям, в которых доля государства составляет 50% и более.

"Это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы. Импорт будет происходить по согласованию с Укрэнерго", - резюмировала она.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Когда ситуация со светом улучшится - мнение эксперта

Как писал Главред, в большинстве регионов Украины в течение ближайших дней ожидается ощутимое улучшение ситуации с электроснабжением, однако полное восстановление энергосистемы займет минимум два с половиной-три месяца. Об этом сообщил руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он пояснил, что уже через три-четыре дня нагрузка на систему значительно уменьшится, после чего процесс стабилизации постепенно будет продолжаться. В то же время даже после ремонта высоковольтных линий в системе еще будет сохраняться дефицит электроэнергии.

Эксперт добавил, что две последние массированные атаки нанесли существенный ущерб энергетической инфраструктуре, особенно на объектах, которые не имели должного уровня защиты.

"Что касается высоковольтных сетей, мы сейчас находимся в первой стадии восстановления... Есть существенные потери по оборудованию там, где не было защиты", - уточнил Харченко.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 декабря по всей территории Украины будут действовать ограничения на использование электроэнергии. В Укрэнерго пояснили, что такие меры введены из-за последствий масштабных ракетных и дроновых атак России на энергетические объекты.

9 декабря в большинстве регионов страны уже были введены аварийные отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Очередные массированные удары по энергетической инфраструктуре снова серьезно дестабилизировали работу украинской энергосистемы. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Черниговской и Донецкой областях, где уровень разрушений продолжает расти, отметил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

