Армия РФ стремится окружить Гуляйполе и отрезать его от логистики - Волошин

Ежедневно армия РФ сбрасывает на город около десяти КАБов.

https://glavred.info/front/armiya-rf-pragne-otochiti-gulyaypole-ta-vidrizati-yogo-vid-logistiki-voloshin-10722662.html Ссылка скопирована

Армия РФ стремится окружить Гуляйполе и отрезать его от логистики/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Кратко:

РФ активно осуществляет штурмовые действия на Гуляйпольском направлении

Оккупанты пытаются охватить Гуляйполе с востока и северо-востока и зайти в город

Ежедневно россияне сбрасывают на город около десяти КАБов

Армия страны-агрессора РФ не прекращает осуществлять штурмовые действия на Гуляйпольском направлении. Пехотные группы РФ стремятся отрезать от логистических путей город Гуляйполе Запорожской области.

Оккупанты пытаются окружить город с востока и северо-востока и зайти в город. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

видео дня

"В первую очередь, противник пытается отрезать от логистических путей Гуляйполе и охватить его с востока и с северо-востока и войти в этот населенный пункт".

По его словам, ежедневно россияне сбрасывают на этот населенный пункт около десяти управляемых авиационных бомб.

Волошин отмечает, что на Ореховском направлении войска РФ давят на позиции украинских военных в районах Плавней, Приморска, Степногорска. Оккупанты также активно наступают вблизи Малой Токмачки и Малых Щербаков, чтобы продвинуться как можно ближе к Орехову.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные отошли от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области. Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ. Отмечается, что по решению командования, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.

Напомним, российские войска всячески пытаются зайти в Мирноград Донецкой области, однако окружения города пока нет. Оккупанты действуют небольшими группами и движутся малозаметными тропами, но украинские военные уничтожают их еще на подходах. Об этом сообщил Роман Писаренко, начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Кроме того, офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер заявлял, что российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - представитель Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред