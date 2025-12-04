Укр
Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

Анна Косик
4 декабря 2025, 12:00
Командующий объяснил, почему украинским военным пришлось отступить и как это повлияло на сегодняшнюю ситуацию в районе Гуляйполя.
Манько, Гуляйполе
Как изменилась ситуация на Гуляйпольском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Что сказал Манько:

  • Ситуация возле Гуляйполя не критическая
  • Врагу не удалось окружить украинские подразделения на Запорожском направлении
  • Силы обороны держат оборону, несмотря на давление противника

Оккупационные войска страны-агрессора России постепенно обостряли ситуацию в районе города Гуляйполе. Но несмотря на давление противника, украинские подразделения не попали в окружение оккупантов.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал командующий Штурмовых войск ВСУ Валентин Манько. По его словам, по состоянию на сейчас, на Запорожском направлении ежедневно фиксируют от 20 до 40 боестолкновений.

"Я не вижу критической ситуации. Оно набирало обороты постепенно: активизировался Покровск, потом ниже Новопавловское направление, Александровское, которые мы остановили. Сейчас дошли до Гуляйпольского направления", - отметил военный.

Почему украинские подразделения отступили возле Гуляйполя

По словам командующего, оборона города некоторое время держалась только за счет 102 бригады Сил территориальной обороны. Третий батальон в конце концов не выдержал давления со стороны противника и отступил. Однако после этого на этот участок фронта зашли подразделения Штурмовых войск.

"С тыла к нам никто не заходил, к ним - так тем более. Окружения у них также не было - россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали", - пояснил Манько.

Как сейчас изменилась ситуация в районе города

На сегодня украинские военные возле Гуляйполя противодействуют оккупантам, хотя неблагоприятные погодные условия, такие как дождь и туман, усложняют ситуацию и способствуют продвижению россиян.

Однако Силы обороны готовы к любому сценарию и "уверенно стоят", даже несмотря на то, что Россия перебрасывает на Запорожское направление все новые и новые силы.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Как оценивают ситуацию возле Гуляйполя аналитики

Главред писал, что в конце ноября аналитики DeepState сообщили, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Фактически, россияне захватили почти все поселки вблизи Гуляйполя. Но несмотря на тяжелые потери и хаос, Силы обороны смогли сладить действия и стабилизировать фронт. Благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать большой трагедии.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что одно из подразделений украинских войск несогласованно отошло с занимаемых позиций на Запорожском направлении. Враг воспользовался ситуацией и зашел во фланг Сил обороны.

Напомним, Главред писал, что возле города Гуляйполе, что в Запорожской области, 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление оккупационных войск страны-агрессора России.

Накануне также, по словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, украинские военные отошли на более выгодные позиции возле Высокого Запорожской области на Гуляйпольском направлении.

О персоне: Валентин Манько

Валентин Манько - это украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления штурмовых подразделений (Штурмовых войск) ВСУ. Герой Украины (2024).

Родился 29 января 1981 года в селе Григорьевка (ныне - Бунчужное), Днепропетровской области. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольно ушел на фронт, командовал подразделением в составе ДУК "Правый сектор", а затем создал собственный добровольческий отряд.

В дальнейшем Манько стал командиром 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который отличился на фронтах Донецкой и Харьковской областей. В 2025 году назначен начальником вновь созданного Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Известен как инициатор развития штурмовых войск - нового рода сил, специализирующихся на прорыве обороны противника и ведении ближних боев.

Награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в боях против российских оккупантов.

