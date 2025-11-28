Укр
Силы обороны вернули контроль и разгромили врага возле важного города

Анна Косик
28 ноября 2025, 10:28
3214
Украинские военные стабилизировали ситуацию на важном направлении.
Гуляйполе, удар по оккупантам
Как изменилась ситуация в районе Гуляйполя / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Главное:

  • Силы обороны стабилизировали фронт в районе Гуляйполя
  • Противник хочет перерезать украинскую логистику и контролировать подходы к городу
  • Украинские военные планируют превратить Гуляйполе в "красную линию"

Возле города Гуляйполе, что в Запорожской области, 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление оккупационных войск страны-агрессора России.

Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, украинские военные вернули контроль над ситуацией на данном направлении и по состоянию на 28 ноября фронт стабилизирован. Противник несет большие потери в живой силе.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Как враг пытается отрезать логистику ВСУ

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Ранок.LIVE также подтвердил, что несмотря на всю сложность ситуации, украинские подразделения стабилизировали оборону в районе Гуляйполя.

Он также сообщил, как на этом участке фронта действует враг. Оккупационные войска РФ используют господствующие высоты на востоке от Гуляйполя, чтобы перерезать украинскую логистику.

Россияне бьют артиллерией, авиацией и дронами, чтобы закрепиться на высотах и контролировать подходы к городу. Однако украинские защитники противодействуют врагу и сейчас у них есть четкий план.

"План заключается примерно в том, чтобы сделать из Гуляйполя некую абсолютную красную линию, за которую россияне бы не должны были зайти или по крайней мере очень долго там задержаться, чтобы там их уничтожать", - рассказал Пехньо.

Как ситуацию в районе Гуляйполя оценивает эксперт

Главред писал, что по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, на Запорожском направлении украинские силы сохраняют оборону, однако ситуация осложняется.

Наибольшая угроза сейчас возникла в районе Гуляйполя и Покровского. Противник активизировал действия вблизи дна Каховского водохранилища, где возможны диверсионно-разведывательные операции.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно в Запорожской области одно из подразделений украинских войск несогласованно отошло с занимаемых позиций. Враг воспользовался ситуацией и зашел во фланг Сил обороны.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное. Фактически, россияне захватили почти все поселки вблизи Гуляйполя.

Накануне, по словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, украинские военные отошли на более выгодные позиции возле Высокого Запорожской области.

Об источнике: Силы обороны юга

Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область Фронт
